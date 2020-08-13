Как бороться с огрубевшей кожей на локтях?

Это может произойти из-за того, что кожа на локтях сухая и грубая, и на ней часто возникают трещины. Чтобы избежать появления болезненных трещин, необходимо ухаживать за своими локтями ежедневно.

А какими способами можно это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

ПРИЧИНА ГРУБОЙ КОЖИ НА ЛОКТЯХ





Так задумано природой, что наши локти не имеют защитной жировой пленки, и из-за ее отсутствия локти больше остальных частей тела подвержены влиянию на них солнца, холода, ветра и других внешних факторов. От этого наши локотки одеваются в защитную, ороговевшую шкурку, которая отличается от остальной кожи на руках и по цвету, и на ощупь. Она более жесткая и имеет более темный оттенок.

Для того чтобы кожа на локтях была гладкая, необходимо тщательно ухаживать за руками. Но, если при постоянном уходе вы не можете добиться положительного результата, это может свидетельствовать, что вашему организму необходимо пополнить запасы витаминов А и Е, недостаток которых приводит к тому, что кожа становится еще менее устойчива к внешним воздействиям.

Помимо этой причины, ороговевшая и грубая кожа на локтях может стать симптомом эндокринного нарушения. Но, конечно же, это не про вас. Просто давайте научимся правильному уходу за кожей на локтях.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ





Как и любая другая кожа, кожа на локтях должна очищаться от омертвевших клеток. Это необходимо для ее полноценного дыхания и для того, чтобы нанесенный впоследствии питательный крем лучше впитывался.

Чтобы снять «ороговевший» панцирь с локтя, используйте жесткую мочалку во время купания, можно воспользоваться скрабом для тела, который также поможет очистить кожу от ороговевших клеток. Скраб для тела вы можете купить, но можете сделать его самостоятельно. Для домашнего пилинга прекрасно подойдет кофе крупного помола, который надо смешать с оливковым маслом и солью. Можно добавить немного меда, который прекрасно питает кожу и насыщает ее витаминами. После очищения необходимо нанести на локти косметическое средство, которое вы можете приобрести в любом специализированном магазине. Это может быть крем или самодельная питательная маска.

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ НА ЛОКТЯХ ПРИ ПОМОЩИ КОСМЕТИКИ

Увлажнить и питать кожу на локтях вы можете при помощи любого жирного крема, например, детского. Для этого после пилинга скрабом или жесткой мочалкой помассируйте кожу на локтях кремом. Также хорошо для этих целей использовать крем для рук, который содержал бы в своем составе витамины А, Е и F, различные масла, например, масло миндаля или абрикосовых косточек, вытяжки трав, таких как календула и другие. Согласитесь, ничего нет проще – потерли щеточкой, смазали жирным кремом. Вот и весь уход или профилактика грубой кожи на локтях.

Кроме обычного крема для рук в магазинах вы можете найти специальные средства для удаления ороговевшей кожи на руках и ногах, многие из которых вполне эффективны. Но кроме покупных средств, вы также можете воспользоваться средствами из простых ингредиентов, большинство которых всегда найдутся у хозяйки на кухне.

ДОМАШНЯЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ АПТЕЧКА ДЛЯ ЛОКТЕЙ

В нашем доме всегда есть такие продукты, из которых можно сотворить чудо-средство. Например, для смягчения кожи локтей вы можете использовать грейпфрут и лимон. Просто протрите локти половинками этих фруктов или окуните их в размягченную мякоть на 10-15 минут. Но помните, что если у вас появились слишком глубокие, болезненные трещинки, такое средство вам не подойдет.

Для слишком грубой кожи на локтях лучше использовать масляные ванночки. Для этого слегка нагрейте оливковое, кукурузное или любое другое растительное масло и опустите локти в емкости с маслом на 15 минут. Кроме ванночек из подогретого масла, вы можете также использовать масляные обертывания. Для этого в теплое масло окуните салфетку или марлю, приложите к локтю, заверните полиэтиленовой пленкой или пакетом и оберните чем-то теплым, например, шерстяным шарфом. Такой масляный компресс можно оставить на несколько часов или на ночь.

Если вы будете регулярно следить за своими локтями, ваша кожа в этих местах будет оставаться нежной и гладкой. Берегите свою кожу!





Источник: ladyhealth.com.ua



