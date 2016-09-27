Лечим пародонтоз в домашних условиях

Главное его коварство заключено в том, что на начальном этапе он практически никак себя не выявляет. Обычно неприятные ощущения приходят гораздо позднее, когда разрушительный процесс костной ткани уже запущен, появились проблемы с деснами или зубами. Как результат — упущено ценное время, которое можно было бы использовать во благо, для предотвращения развития пародонтоза и исключения его последствий.





Кроме того, лечить пародонтоз можно весьма эффективно и самостоятельно, главное — поставить верный диагноз. Так чем лечить пародонтоз в домашних условиях, какие методы наиболее действенны?





Устранение причин пародонтоза













Первым этапом в борьбе с пародонтозом является устранение причин его возникновения. Провоцировать развитие этого стоматологического заболевания могут такие факторы:

— недостаточная гигиена ротовой полости (зубная паста, зубной порошок, зубная нить, ополаскиватели или хотя бы жевательная резинка после приема пищи обязательны);

— зубной налет, зубной камень (надо регулярно от них избавляться);

— игнорирование стоматологических проблем (прием у стоматолога раз в полгода — это непреложное правило!);

— снижение иммунитета; генетическая предрасположенность;

— болезни внутренних органов.Конечно, не все возможно исправить, но то, что под силу, сделать нужно обязательно.





Лечение пародонтоза в домашних условиях





Пародонтоз можно лечить дома самостоятельно в таких направлениях:





— лечение с применением традиционных медицинских препаратов.

— использование богатого арсенала методов народной медицины.

— гомеопатические препараты.

— витаминные и минеральные добавки.





Лекарственные препараты для борьбы с пародонтозом в домашних условиях





Зубная паста от пародонтоза, в состав которой входят природные травяные компоненты (ромашка, крапива, шалфей, зверобой и др.) и медицинские компоненты: для борьбы с зубным камнем — тетрапирофосфат калия; для снижения порога чувствительности зубов — цитрат натрия, нитрат калия, хлорид стронция.





Мази, гели и бальзамы на основе гепарина, лидокаина, прополиса и других активных веществ, обладающих противовоспалительными, обезболивающими, антисептическими и антимикробными свойствами: «Холисал», «Метрогил Дента», «Камистад», «Асепта».Аэрозоль «Гексорал». Его противомикробное действие отлично подходит не только для лечения болезней горла, но и при пародонтите.





Полоскания для полости рта «Лесной бальзам», «Зеленая аптека», «Колгейт» и др.





Гидроперит. Полоскать рот раствором (1 таблетка на 1 стакан воды — растворить).





Лечение пародонтоза народными средствами





Народная медицина предлагает огромнейший выбор препаратов и способов для лечения пародонтоза, поэтому подобрать оптимальные для себя рецепты не составит особого труда.





Вот лишь некоторые, наиболее популярные и эффективные.





- Квашеная капуста. Надо медленно и долго жевать капусту, а соком полоскать зубы.

- Соль (обычная кухонная или морская). Массаж десен мелкой солью или крепким солевым раствором. Можно комбинировать с содой пищевой.

- Настой аира: 0,5 стакана сушеных корней аира плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.

- Настой прополиса: 20 г прополиса плюс 0,5 л водки настоять и полоскать рот.

- Подорожник. Летом нужно два-три раза в день жевать свежесорванные листья подорожника.

- Отвары трав для полоскания: ромашка, кора дуба, кровохлебка, календула, зверобой и т.д.

- Перекись водорода. Полоскать зубы и делать массаж десен.





Гомеопатия средства в борьбе с пародонтозом





Действие гомеопатии рассчитано на устранение таких неприятных симптомов пародонтоза, как:





расшатанность зубов;

кровоточивость или рыхлость десен;

повышенное слюноотделение;

неприятный запах изо рта.













Гомеопатические препараты подбираются индивидуально, но есть несколько видов, которые можно свободно (без рецепта врача) купить в аптеке:





«Ацидум нитрикум 6»;

«Фосфор 6»;"

Йодиум 6";

«Натриум карбоникум 6»;

«Силицея 6».





Витамины при пародонтозе





Можно использовать любой витаминно-минеральный комплекс, но желательно, чтобы там присутствовали такие компоненты:

витамин В1, В6, В12, С, А, Е;

фолиевая кислота;

бета-каротин;

кверцетин;

цинк, кальций, селен.





Профилактика пародонтоза





Пародонтоз — это такое заболевание, которое проще предотвратить, чем лечить. Поэтому стоит придерживаться нескольких несложных правил, тем более, что эти меры помогут избежать и других стоматологических проблем.





Зубная щетка. Есть специальные щетки для борьбы с проблемой пародонтоза, которые предназначены еще и для массажа десен. Правильная щетка должна состоять из мягких ворсин. Кстати, каждые 3-6 месяцев щетку необходимо менять.





Зубная паста. Подберите специальную пасту, которая включает натуральные ингредиенты, без абразивных частиц.





Массаж десен — улучшает кровообращение. Можно использовать специальные гели или масла (эфирные, растительные, например, облепиховое или пихтовое). Массаж можно делать пальцами или при помощи ирригатора (прибор для очищения десневых карманов и межзубных промежутков).





Полоскание полости рта. Можно купить готовые настойки или приготовить самостоятельно, и после каждого приема пищи или даже простого перекуса полоскать зубы.





Рацион питания. Играет немаловажную роль. По возможности стоит исключить сладости и газированные напитки. При пародонтозе очень помогают кисломолочные продукты, потому что в них содержится много кальция. Стоит побольше жевать твердой пищи, свежих овощей, фруктов, откусывая маленькие кусочки и тщательно их пережевывая (прекрасный массаж десен и природный очиститель зубных отложений!).





Прием у стоматолога





При любых изменениях зубов или дискомфорте в ротовой полости стоит проконсультироваться со стоматологом или пародонтологом. Нельзя самостоятельно ставить себе диагноз и уж тем более заниматься самолечением. Только врач после осмотра вынесет окончательный вердикт и поможет определиться с методами лечения в домашних условиях.





К тому же, желательно навещать стоматолога для коррекции лечебных процедур и наблюдений: есть ли положительные сдвиги, продолжать ли процедуры и дальше, вводить ли новые препараты и т.д.





Источник: budtezdorovy.net

