Что делать при сильных болях во время месячных?

Физиологический дискомфорт при месячных можно значительно уменьшить с помощью традиционных болеутоляющих либо используя народные средства.





Говорят, в женских недомоганиях – болезненных родах и месячных – виновата прародительница Ева. Угораздило её схрумкать запретный плод, да ещё и Адама подбить на богопротивное действо! Вот за то, свидетельствует история, создатель и повелел всему женскому полу не только рожать в муках, но и ежемесячно терять с болью кровь.





Это, конечно, еще тот вопрос, почему за грех одной Евы отдувается весь слабый пол. Но, так или иначе, проблема болезненных месячных встает перед семью из десяти женщин едва ли не с самого начала менструаций.





Причины появления боли при месячных





Если уж отвлечься от библейского сюжета, то причин у боли при месячных может быть несколько.Боли при месячных - как вылечить

Одна из них – недостаток в организме витаминов группы В, кальция и магния. Другая, чаще встречающаяся у женщин зрелого возраста, - наличие фибромы, миомы или эндометриоза.





Кроме того, провоцируют боль при месячных различные воспалительные процессы в малом тазу, а также половые инфекции.





В случаях, когда источник боли не связан с тяжелыми поражениями репродуктивных органов и инфекционными заболеваниями, физиологический дискомфорт при месячных можно значительно уменьшить с помощью традиционных болеутоляющих либо используя народные средства.





Народные средства против боли при месячных





Среди рецептов народных средств для избавления от боли при месячных чаще всего встречаются чаи на лечебных травах, отвары ромашки и душицы, а также настой так называемой красной щётки. Это такая традиционная «женская» трава, используемая встарь знахарками в деревнях для лечения обильных и болезненных менструаций. Кроме того, при таких делах соблюдение определенной диеты и кое-какие приятные поблажки в еде тоже помогают достичь цели и справиться с болью при месячных.





Травяной чай против боли при месячных





Если ежемесячный естественный процесс очищения детородных органов проходит с болью, то первым делом нужно наложить для себя табу на кофе. Ну или хотя бы ощутимо сократить употребление, особенно за несколько дней до начала месячных.





Хорошо бы заблаговременно начать пить чай, заваренный из смеси целебных трав – ромашки, шалфея, зверобоя и мяты. Такой чай обладает одновременно спазмолитическим, обезболивающим и седативным свойствами. Для приятности вкусовых ощущений травяной чай можно пить с лимоном и с медом – самое время себя баловать, даже и такими вот пустячками.





Классический черный чай против боли при месячных





Отличное проверенное средство при болезненных месячных – черный крепкий свежезаваренный чай, сладкий до приторности и очень горячий. Пить его лучше полулежа в постели, пристроив на низ живота теплую грелку.





Шоколад против боли при месячных





Необъяснимым свойством снимать спастические боли при месячных обладает горький шоколад. Хотя правдоподобное объяснение есть: поедание шоколада сопровождается повышением уровня гормонов счастья – эндорфинов. Вот они-то и обеспечивают болеутоляющий эффект. Поэтому ешьте шоколад при месячных, сколько влезет, - сегодня можно и наплевать на талию.





И вообще, кое-кто на шоколадных диетах умудряется сбросить до пяти-шести килограммов веса!





Бананы против боли при месячных





Хорошим спазмолитиком зарекомендовал себя банан. Так что накануне месячных запаситесь гроздьями тропических фруктов и уничтожайте их вдумчиво и с удовольствием, полеживая в постели и сопереживая героине любимого телесериала.





Банан, кстати, можно обмакивать в распущенный на водяной бане горький шоколад или в мед – количество эндорфинов в крови точно зашкалит.





Коньяк против боли при месячных





Вот только не нужно увлекаться этим средством! Переборщите – и станет еще хуже, если еще и похмелье к болезненным месячным приплетется. Знатоки утверждают, что для устранения дискомфортных ощущений внизу живота при месячных достаточно 50-70 граммов коньяку.





Однако зарубите себе на носу, что коньяк лучше даже не доставать из бара, если пользуетесь лекарственными препаратами-спазмолитиками, либо седативными или болеутоляющими таблетками.





Другие эффективные способы борьбы с болью при месячных





Очень часто болезненные месячные приключаются у тех, кто мало двигается. Не все ж работают инструкторами по фитнессу, кто-то и в бухгалтерии над цифрами корпит!





В какой-то степени можно уменьшить риск болезненных месячных, занимаясь десять-пятнадцать минут в день хотя бы подобием физкультуры.





Ну а во время менструации рекомендуется делать упражнения, направленные на отток крови из органов малого таза.





Упражнения при болезненных месячных





1.Лягте поперек кровати ногами к стенке. Приподнимите ноги и упритесь в стену ступнями. «Походите» по стене вверх-вниз. Если утомительно, то просто полежите, упершись приподнятыми ногами в стену. На животе можно держать тепленькую грелку.





2.Видели, как засыпают младенцы на животе с согнутыми ножками, приподняв попу, вытянув ручки вдоль тела и повернув головку набок? Примите точно такую же позу и полежите.





3.Примите коленно-локтевую позицию, как можно выше приподняв таз, и замрите в такой позе на несколько минут. Потом перевернитесь на спину и положите на низ живота теплую грелку.





А еще при болезненных месячных палочкой-выручалочкой может стать оргазм. Если секс с партнером в этот период для вас табу, то вы наверняка знаете, как справиться самостоятельно и получить удовольствие. А финишировав, заешьте «это дело» плиткой шоколада и запейте рюмочкой коньячку – рецепт проверенный, действует практически безотказно, облегчение наступает практически мгновенно одновременно с крепким оздоравливающим сном.





Источник: polzavred.ru

