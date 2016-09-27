Бегать по утрам опасно для сердца

Интенсивный ежедневный бег приносит больше вреда, чем пользы. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из группы изучения сердца больницы Фредериксберг в Копенгагене (Дания). В лучшем случае, говорят они, отдача от такого бега не больше, чем от сидения в кресле перед телевизором, в худшем - чрезмерная тренировка расправится с вашим сердцем быстрее, чем гиподинамия.





Выделив из 5 тысяч здоровых мужчин почти 1100 любителей бега и 413 добровольцев, ведущих малоподвижный образ жизни, они тщательно обследовали состояние их здоровья. И выяснилось, что любители ежедневного бега со скоростью выше 11 километров в час имеют в девять раз больше шансов умереть в течение ближайших 12 лет, чем те, кто предпочитает пробежку трусцой через день.





Более того, хотя активные бегуны и более поджары, чем любители полежать на диване, и выглядят намного здоровее, вероятность смерти от инфаркта у них такая же, как и у хронических лежебок, которым и думать противно о спорте.





"Существует верхний предел в интенсивности физической нагрузки, после которого польза для здоровья заканчивается. Быстрый бег - это уже за пределом", - заявил врач больницы Фредериксберг Петер Шнор.





Тогда что же делать? Забросить тренировки и беречь сердце? "Конечно нет, - говорит Шнор. - Просто, если вы не хотите нанести вред сердцу, ограничьте пробежки".





Наиболее безопасный и полезный режим тренировок, по словам врачей, таков: общее время занятий бегом - до 2,5 часа в неделю. Оптимальный режим тренировок - три умеренные пробежки в неделю трусцой по 50 минут, при этом скорость бега - не выше 7 - 8 километров в час. В общем, как правильно заметила сотрудница Британского кардиологического фонда Морин Толбот, "чтобы быть здоровым, вовсе не стоит становиться марафонцем". Обратите внимание: речь идет именно о беге. Размеренная ходьба полезна и обязательна - хоть пешком, хоть на тренажерах.





Если же вы только недавно решились встать с дивана и присоединиться к бегунам в парке, то не стоит с непривычки нагружать сердце, советуют ученые. Хорошим началом спортивной жизни станет интенсивная ходьба со скоростью два шага в секунду. Она прибавит вам несколько лет и принесет здоровью не меньшую пользу, чем бег.





Главное - начать!





Источник: kp.ua

