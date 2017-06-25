Очень болезненная менструация, что делать? (ВИДЕО)

В медицине болезненные менструации называют дисменореей или альгоменореей.





Как правило, появляется боль внизу живота перед началом менструации за несколько часов и продолжается сутки-двое. Она бывает ноющей, колющей, схваткообразной, отдавать в крестец или в поясницу.





ОПАСНА ЛИ ДИСМЕНОРЕЯ?





Действительно боли при месячных могут представлять серьезную опасность для женщины. Прежде всего, это плохо влияет на психику, может провоцировать глубокие депрессивные состояния. Сильные боли могут быть лишь симптомом какого-то достаточно серьезного тяжёлого заболевания по «женской части». Они способны привести к нарушениям менструального цикла и стать причиной бесплодия. Так что, да, дисменорея может быть опасной.





Когда следует обращаться к доктору:





1.Если менструальные боли сильны настолько, что невозможно посещать работу, институт, школу, заниматься обычными делами.





2.Когда боли сопровождаются тошнотой, жидким стулом, головной болью и рвотой.





3.Когда кроме болевых ощущений наблюдаются обильное кровотечение дольше одного дня или выделение сгустков.





4.Если сильные боли спазматического характера возникают у женщины, которая принимает противозачаточные таблетки или использует другие препараты и средства контрацепции.





5.При внезапном возникновении схваткообразных болей при месячных у женщины среднего возраста.





6.Когда после приема таблетки от боли при месячных, таких как «Аспирин» или «Ибупрофен» боль не проходит.





7.Если первая или вторая менструации сопровождаются очень сильными болями.





ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ БОЛИ ПРИ МЕСЯЧНЫХ?













По мнению медиков, одна из причин возникновения болевых ощущений - это нарушение гормонального баланса.





Помимо этого, боли при месячных появляются вследствие заболевания мочеполовых органов или нервной системы, при матке, имеющей перегиб, или недоразвитой матке, при воспалительных процессах, из-за рубцовых сужений маточной шейки, кисты, опухоли.





Если боли нерегулярны, их причина может крыться в снижении порога болевой чувствительности, происходящем по причине физического или психологического перенапряжения. Менструальные боли, конечно, мучительны. Стараясь как-то от них избавиться, девушки и женщины принимают обезболивающие при менструации, и чувствуют себя гораздо лучше. Но спустя месяц, всё снова повторяется. И в этом нет ничего удивительного, поскольку обезболивающие таблетки при месячных только убирают боль, но не ликвидируют её причины.





Поэтому, прежде чем принимать таблетки, целесообразно обследоваться у врача-гинеколога и убедиться, что причина болей - не следствие какого-то «женского» заболевания. Если не будет обнаружена болезнь, а болевые ощущения связаны с неправильным положением матки либо другими причинами, то для начала следует испробовать способы снизить их, не применяя лекарства при менструальных болях.





•КАК МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ МЕНСТРУАЛЬНЫЕ БОЛИ?





Диета. Очень важную роль в предупреждении болезненных симптомов менструации играет режим питания. Поэтому рекомендуем использовать следующие изменения в рационе:





1.Перед началом месячных старайтесь не употреблять молочные и мясные продукты. В этот период очень хороший эффект может дать вегетарианская диета.





2.Перед месячными рекомендуется пить овощные соки (в особенности полезными является свекольный, морковный, сок из зелени петрушки).





3.Дополнительно советуем принимать следующие минералы и витамины: магний (к примеру, таблетки «Магне В»), кальций (к примеру, препарат «Кальций Д3 Никомед»), витамины группы В («Пентовит» , «Нейромультивит» и др.), витамин Е. Либо можно увеличить потребление продуктов, которые богаты этими элементами.





Также перед месячными эффективно практиковать однодневное голодание. Регулярные занятия спортом. Нужно постараться выполнять ежедневные физические упражнения, подойдет элементарная зарядка, хотя бы минут по 15-20. Занятия йогой особо полезны. Избегайте нервных перегрузок и стрессовых ситуаций. Используйте методы психологической самонастройки и аутотренинга. Ведение дневника месячных. Такое занятие помогает хорошо разобраться с вашими месячными циклами, чтобы отследить повторение симптоматики в определенные дни, и суметь предупредить болезненные проявления критических дней.





•ЛЕКАРСТВА ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ БОЛЯХ













Лучше всего, по мнению врачей, помогает «Но-шпа» при менструальной боли (1-2 таблетки трижды в день). «Но-шпа» поможет матке расслабиться и действует как обезболивающие при месячных.





К «Но-шпе» при менструальной боли можно добавить таблетки «Индометацин», «Бутадион» или «Бруфен» — они подавляют синтез в организме простагландинов. Досточно хорошое действие оказывают комбинированные таблетки от боли при месячных: «Баралгин», «Темпалгин», «Спазган», «Седалгин». Если болезненные ощущения слишком сильные, то принимать обезболивающие таблетки лучше начинать дня за 2-3 до начала менструации. Устранить менструальные боли помогают таблетки «Парацетамол», «Анальгин», «Кеторол» и «Папаверин», «Ибупрофен» и «Солпадеин».

При сильных, или резко появляющихся болях врач может назначить обезболивающие уколы при месячных. Обезболивающие уколы имеют такой же эффект, что и таблетки, но он наступает быстрее и действует целенаправленнее. Зачастую обезболивающие уколы, которые применяют при месячных – это «Анальгин», но не менее эффективны и другие анальгетики и спазмолитические средства от менструальных болей. Хорошо обсудить с врачами, гинекологом и эндокринологом, целесообразность приема гормональных контрацептивов. В 90% случаев эти лекарства облегчают участь женщин.





•ЧТО ЕЩЕ ПОМОГАЕТ ОТ БОЛИ ПРИ МЕСЯЧНЫХ?





Прием обезболивающих при менструации – это крайнее и временное средство.





В остальное же время следует использовать нелекарственные способы от боли при месячных. Некоторые из предложенных способов сугубо индивидуальны, поэтому рекомендуем проверить действенность каждого в вашем конкретном случае:





1.Хорошо пить больше жидкость, выпивая воды по 8-10 стаканов в сутки.





2.Принять горячую ванну, постаравшись расслабиться.





3.Можно принять теплую ароматическую ванну, залив в воду настои растений, ароматные масла (к примеру, пихтовое масло).





4.Чередование горячих и холодных сидячих ванн считается непревзойденными средством, помогающим устранять застойные процессы в тазовой области и восстанавливать функции яичников, матки и маточных труб. Делать такие процедуры следует утром и вечером.





5.При сильной боли можно приложить к животу горячие накладки, бутылку с горячей водой. Это поможет расслабить мышцы, снизить интенсивность спазмов и уменьшить боль.





6.Помогает прикладывание к ногам и животу сухих горячих полотенец или горячих компрессы при менструации.





7.Вместо тампонов рекомендуется использовать санитарные прокладки.





8.Нужно принять менструацию как данность. Врачи сходятся во мнении, что 80% неприятных ощущений при месячных связаны непосредственно с отрицательным отношением к тому, что происходит.





9.Больше отдыхать. Следует максимально избегать физических и психологических перегрузок в этот период, поскольку они могут стать причиной различных нарушений в организме и провоцировать боль.





•ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ОТ БОЛИ ПРИ МЕСЯЧНЫХ:













Научно доказанным фактом является то, что женщины-спортсменки гораздо реже страдают от боли при месячных. Но занятия спортом в период критических дней, конечно, противопоказаны, поскольку могут усилить кровотечение. Однако, пешие прогулки, занятия йогой и некоторые несложные, не тяжелые упражнения можно практиковать при месячных, чтобы устранить болевые ощущения:





1.Лягте на спину, подняв под прямым углом ноги к стене, подтяните ягодицы к стене максимально близко. Упритесь в стену ступнями таким образом, чтобы колени были согнуты, а подошвы стояли плотно. Постарайтесь остаться в таком положении около 5 минут.





2.Отодвиньтесь от стены, подтяните одну ногу коленом ближе к подбородку, а другую оставьте лежать на полу. Удерживайте руками подтянутую ногу, стараясь не напрягать пресс в течение пары минут, затем смените ногу и проделайте то же самое еще раз.





3.Встаньте на «четвереньки», опершись на локти и колени, так, чтобы голова находилась между рук. Постойте в такой позе 2 минуты.





4.Лягте на ровную поверхность, согните в коленях ноги, стопами упираясь о пол, руки вытяните вдоль тела вниз ладонями. Теперь плавно прогибайте живот вниз и вверх (в течение 2 минут), делая короткие вдохи. Важно, что мышцы были максимально расслаблены в это время. Повторите упражнение несколько раз.





5.Хорошо помогает поза «кобра», поза из йоги. Очень медленно нужно начать наклоняться к полу лицом вниз, а потом постепенно поднимать сначала голову, затем грудь вверх без помощи рук. После, уже при помощи рук, продолжайте поднимать грудь, пока в спине не почувствуется боль, голову постарайтесь отвести как можно дальше назад, глядя вверх. Делайте вдох при поднятии, и выдох при опускании. Делайте все это медленно. После этого немного отдохните и повторите упражнение еще один раз (не больше!).





6.Еще одна поза йоги «лук». Лягте на живот, лицом вниз, прогнувшись в спине и фиксируя согнутые в коленях ноги руками за лодыжки. Выгибаясь в позу «лука» нужно вдыхать, а заканчивая упражнение выдыхать. При хорошей гибкости, можно попробовать перекатываться взад-вперед, на животе, задержав дыхание на время выполнения.





7.Дыхательное упражнение. Положите на живот какой-то нетяжелый предмет (к примеру, книгу). Начинайте медленно дышать «животом» через нос, синхронно двигая живот и приподнимая книгу. Подняв книгу, напрягите мышцы живота и выдержите 5 секунд. Упражнение выполняйте около двух минут.





•МАССАЖ ОТ МЕНСТРУАЛЬНОЙ БОЛИ:





Облегчить болевые ощущения хорошо помогает точечный массаж. Существует особая точка — с внутренней стороны коленного сгиба ноги, на которую нужно надавливать в течение 1,5-2 минут. Сначала нужно проделать это на левой, а затем — на правой ноге. Эффективным считается и массаж поясницы и всей нижней части спины. Для того, чтобы сделать его самостоятельно, возьмите 2 твердых небольших мячика (теннисные подойдут), заверните их в небольшой тканевой мешочек или просто в носок, чтобы не укатились. Лягте на них спиной так, чтобы мячики были по обеим сторонам позвоночного столба внизу спины. Надавите спиной на мячики и несколько минут, покатайте их мышцами.





Помогает акупрессура - массирование активных точек на теле:





1.Опуститесь на колени, и пощипайте свои бедра. Нажимайте на бедро локтем, с наружной стороны в направлении колена, с внутренней стороны — в направлении таза.





2.Нажимайте на точку, которая расположена с внутренней стороны ноги на 4 пальца выше лодыжки (она обычно чувствительна).





3.Лягте и сильно нажимайте на следующие точки большими пальцами: ниже пупка и внизу паховой области; на копчике и в центральной части спины; на внутренней поверхности в середине голени. Нажав, подержите пальцем каждую точку, считая до десяти, отпускайте медленно.





•ПИТАНИЕ:













Очень важно в эти тяжелые дни для всего организма тщательно следить за нормальным и своевременным опорожнением кишечника. Поскольку увеличившаяся матка и так сильно давит на соседние внутренние органы. Поэтому рекомендуется на время месячных внести коррективы в рацион питания:





1.За несколько суток до начала менструации налегайте на овощи, нешлифованный рис и отруби. Вам нужна клетчатка.





2.Включите в рацион печень, мясо и гречневую кашу. Важно восполнять потери белка и железа в организме. Можно приобрести специальные железосодержащие лекарства, витаминные и минеральные комплексы, и во время менструации их принимать.





3.Сократите потребление продуктов, которые содержат натрий и соль, в особенности за неделю до наступления менструации.





4.Увеличьте потребление кальция и магнезии, чтобы уменьшить менструальные боли.





5.Калий, кальций и магний снижают тонус матки, а поэтому значительно уменьшают менструальные боли. В критические дни рекомендуется употреблять больше продуктов, которые содержащих эти элементы. В частности, кушайте зеленый листовой салат, стручковую фасоль, помидоры, творог, молоко, йогурт и другие продукты.





6.Ограничьте соленое и кофеин. Соль способствует накоплению в организме жидкости, а кофеин увеличивает кровотечение. Избегайте шоколада, кофе, кофейных напитков, они усиливают раздражительность и приумножают боль по психологическим причинам.





7.В первые три дня менструации принимайте по 300 мг витамина Е в сутки. Или включите в питание продукты из сои, оливки, кукурузу, фасоль, авокадо.





8.Для облегчения менструальных болей используют имбирный чай. Готовить его просто: мелко нарежьте имбирь и бросьте на 15 минут в кипящую воду, накрыв крышкой. Дайте настояться и пейте, можно с медом.





9.Ромашковый и мятный чаи также действуют, как мягкие обезболивающие народные средства от менструальных болей.





10.Некоторым женщинам помогают в критические дни … бананы. Вероятно, объясняется такое наличием в них, так называемого «гормона счастья». Съедайте по одному банану днем и перед сном, начав за несколько дней перед месячными.





•НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ОТ МЕНСТРУАЛЬНЫХ БОЛЕЙ:





1.Народные советы рекомендуют принимать отвары трав, которые обладают мочегонным эффектом. Медвежьи ушки, полевой хвощ, избавят от ощущения тяжести внизу живота.





2.Хорошие народные средства от менструальных болей - это чаи, приготовленные из кошачьего котовника, малины обыкновенной или мяты перечной. Принимать их можно в любом количестве, наиболее эффективно пить их в горячем виде и маленькими глотками.





3.Залейте двумя стаканами кипятка 2 столовые ложечки душицы, и настаивайте их минут 30. Принимайте эту «микстуру» трижды в день до еды за 30 минут.





4.Неплохо помогает кора калины: измельченную кору, берут в количестве 4 чайных ложечек на стакан воды, кипятят минут 30, затем процеживают и доливают водой до изначального объема. Принимают средство до еды по 1 ст. ложечке трижды в день.





5.Народная медицина рекомендует употреблять ромашковый чай.





6.Можно пить настой листьев малины. В стакан кипятка всыпьте 2-3 ч. ложечки листьев малины, настоите 15 минут, процедите, и пейте в течение дня небольшими глотками.





7.Хорошие народные средства от менструальных болей, готовят из сбора листьев мелиссы и цветков ромашки (1:1). 1 ст. ложечку сбора, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают минут 30, и процеживают. Пить настой нужно перед едой. Начинать пить настой можно до месячных, а заканчивать, по их окончании.





8.Сбор из листьев мяты, цветков ромашки и корней валерианы (2:2:1). Возьмите 1 ст. ложечку сбора и залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте полчаса, и процедите средство. Пейте по 2 ст. ложечке трижды за день.





9.Можно пить растительные успокаивающие настои при необходимости (к примеру, настой валерианы или пустырника).





10.Залейте 2 ст. ложечки корня сельдерея пахучего холодной водой, настаивайте 2 часа, процедите, принимайте по 1/3 стакана, выпив три раза за день.





11.Запарьте кипятком 1 ч. ложечку корня девясила. Настаивайте средство 1 час, затем принимайте по 1 ст. ложечке трижды в день.





12.Запарьте 1 ст. ложечку корней кипятком любистка лекарственного, подержите в течение получаса на паровой бане. Остудите, процедите, и принимайте трижды в сутки по 1-2 ст. ложечки.





13.Возьмите 1 ст. ложечку листьев земляники лесной, залейте холодной водой - 1 стаканом, настаивайте близко 6-8 часов. Принимайте средство по 1/2 стакана каждый день месячных.





14.Залейте листья и стебли растения водяной перец (2 ст. ложечки) 0,5 л кипятка, и проварите 10 минут. Охладите средство и пейте 3 раза в течение дня по 100 мл.





15.Хорошо помогает от болей сбор трав: трава спорыша, золототысячника, хвоща полевого, лапчатки гусиной (соотношение 1:3:1:5). Возьмите 1 ст. ложечку смеси, запарьте 1 стаканом кипятка. Оставьте настояться в течение 1 часа, затем принимайте по глотку весь первый день менструации, разделив на порции.





Внимание! Все эти народные средства от менструальных болей, безусловно, хороши, однако только, если у вас нет проблем с мочеполовой системой, поэтому при болевых ощущениях во время менструального цикла, первым делом, нужно обратиться к доктору.





Несомненно, сначала следует опробовать безлекарственные средства и методы от менструальных болей, и только если эффект отсутствует, принимать какие-то лекарства средства, после врачебной консультации естественно. Еще немного о том, какие назначают лекарства при менструальных болях:



