Здоровье и сахар не совместимы! (ВИДЕО)

Руки вверх, и шаг назад от сахара! Нет, не на самом деле, конечно. Но, возможно, однажды сахар станет регулируемым веществом, наравне с алкоголем и табаком. Это намерение поначалу кажется драконовским, но как только вы взглянете на соображения, лежащие в его основе, вы увидите в этом большой смысл.





Исследователи Калифорнийского университета (UC) в Сан-Франциско установили, что за глобальной пандемией ожирения стоит чрезмерное потребление сахара. Сахар способствует ежегодному наступлению свыше тридцати пяти миллионов смертей от диабета, сердечной недостаточности, рака и других заболеваний. Желание ученых – видеть мир более здоровым с меньшими расходами, связанными со здоровьем, путем ограничения и регулирования употребления сахара.





Исследование было опубликовано в журнале Nature и проводилось под руководством Robert Lustig, доктора медицины, Laura Schmidt, доктора философии, магистра в сфере социальной работы, магистра общественного здравоохранения, и Claire Brindis, доктора санитарии и общественной гигиены. Их сотрудничество свело вместе большой объем специальных знаний в таких дисциплинах, как эндокринология, социология и общественное здравоохранение.





За глобальной пандемией ожирения стоит чрезмерное потребление сахара. Наибольшее сетование у ученых вызывает то, что типичный американский гражданин беззаботно рассматривает сахар просто как пустые калории, то есть с наименьшим содержанием пустых полезных веществ. В действительности, уверяют исследователи, сахар при условии его употребления в объемах, привычных для среднего американца, изменяет обмен веществ, повышает кровяное давление, преобразовывает выработку гормонов и повреждает печень.





«До тех пор, пока общественность полагает, что сахар это просто ‘пустые калории’, у нас нет шансов решить проблему», — считает Lustig. «Существуют хорошие калории и плохие калории, точно так же, как есть хорошие жиры и плохие жиры, хорошие аминокислоты, и плохие аминокислоты, хорошие углеводы и плохие углеводы. Но сахар является токсичным сверх своих калорий».





Исследователи указывают на воздействие сахара, во многом сходное с воздействием алкоголизма. Алкоголь как-никак является дистилляцией сахара.





Статистика исследователей демонстрирует, что мировое потребление сахара за последние пятьдесят лет утроилось, что находится в корреляции с ростом ожирения. Но переместить общество на новую траекторию с меньшим потреблением сахара – это сложная задача. Кроме всего прочего, имеются культурные особенности, связанные с сахаром, которые существуют в обществе на протяжении многих лет.





Статистика исследователей демонстрирует, что мировое потребление сахара за последние пятьдесят лет утроилось, что находится в корреляции с ростом ожирения К примеру, газированная вода – это наиболее широко и часто рекламируемый напиток. Летние фургончики с мороженым все так же регулярно катаются по нашей округе. По-прежнему все мы получаем на день рождения вкусный торт. И для каждого из нас сладкие кондитерские изделия и десерты – всегда «наслаждение».





Ученые Калифорнийского университета из Сан-Франциско не предлагают запретить сахарные продукты. Они, скорее, сторонники принятия правительствами едва заметных мер по чуть большему усложнению употребления чрезмерного количества сахара, при одновременном повышении привлекательности выбора в пользу несладких продуктов.





С точки зрения борца за свободу личности, это выглядит так, словно государство занимается социальной инженерией. Но при том, что расходы на здравоохранение давно зашкаливают, возможно, именно это нам и нужно. К счастью, у нас по-прежнему будет возможно купить шоколадный батончик. Но, увы, этот батончик может уже стоить нашему карману около пяти долларов.





Посмотрите сколько сахара в нашей еде:





источник: pozitivchik.info

