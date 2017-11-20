Лечение содой. Лечебные свойства пищевой соды

Нам же оно более всего знакомо под именем - питьевая или пищевая сода.





Всем знакомая и банальная сода имеет свою собственную древнюю историю. Пищевая сода добывалась нашими предками из золы некоторых растений и использовалась в быту, в кулинарии и для лечения различных заболеваний.





А уже в наши дни ценные свойства соды подтвердила и наука.





Так, выяснилось, что пищевая сода абсолютна нетоксична. Её можно без опаски применять в быту для мытья посуды, стекла, раковин, кафеля и пр. предметов. Особенно незаменима питьевая сода для мытья детской посуды. Так как у меня маленькие дети, для бытовых нужд я использую в основном только пищевую соду и обычное хозяйственное мыло.





Сода прекрасно отмывает все загрязнения! Особенно эффективна она для удаления жира и пригоревших кастрюль и сковородок. Чтобы было удобнее мыть посуду содой, я просто пересыпала её в банку из-под пемоксоли и теперь этот божественный порошок у меня всегда под рукой и в удобной таре. Нужно что-то отмыть - беру губку, сыплю на неё немного соды и вуаля!





Стираю я тоже с помощью все той же пищевой соды. Растворяю пригоршню соды в тазу с водой, замачиваю грязные вещи, а потом отстирываю с мылом. Если лень стирать руками, то закладываю вещи в стиральную машинку, добавляю немного стирального порошка (минимум в 3-4 раза меньше, чем рекомендовано на упаковке ) и в 2 раза больше питьевой соды. Сода действует, как усилитель стирального порошка, поэтому вещи после такой стирки выглядят как новые.





При выпечке пирогов, блинов, оладушек и всяких печенюшек, я никогда не использую дрожжи. Только пищевую соду, она прекрасный разрыхлитель.





Ну а после того, как я узнала о лечебных свойствах пищевой соды, я влюбилась в неё окончательно. Какое же лечение возможно с помощью соды? Список обширен. И начну я своё описание с самого распространенного применения соды в народной медицине, а именно, с изжоги.





Лечение изжоги и отрыжки содой





Мучительная изжога - это симптом повышенной кислотности желудка. Чтобы нейтрализовать кислоту, достаточно в стакан воды добавить 1 ч. ложку питьевой соды, размешать и залпом выпить.





Более "вкусный" рецепт снимет и изжогу, и отрыжку: в стакан воды положите половину чайной ложки пищевой соды, тщательно размешайте, чтобы сода полностью растворилась. После этого добавьте туда же полчайной ложки свежего лимонного сока, когда вода зашипит - пейте.





Сода пищевая - лечение фурункула





Фурункул прекрасно лечится аппликацией из соды и алоэ. Сначала присыпьте фурункул содой, затем сверху соды наложите разрезанный вдоль листик алоэ, прочно забинтуйте. Держать 2 дня, не мочить! Лечение пищевой содой фурункула эффективно, несмотря на видимую простоту исполнения.





Сода от боли в горле при простуде, кашле





Проверенный рецепт от боли в горле при простуде - полоскание раствором питьевой соды из расчета 1 ч. ложка на стакан теплой воды.





Лечение мозоли, натоптышей и растрескавшихся пяток содовой ванночкой





При застарелых твердых мозолях, натоптышах или при трещинах на пятках хорошо зарекомендовали себя содовые ванночки. Пригоршню соды растворите в тазике с горячей водой. Опустите в него ноги и держите так 15 мин. Потом обработайте ступни пемзой или пилкой для ног.





Чтобы усилить эффект от этой ванночки - добавьте в неё немного мыла и несколько капель нашатырного спирта.





Сода вылечит ожог





Незаменима пищевая сода и при лечении ожогов. На кухне сода должна быть всегда под рукой. Если обожглись - сразу же сделайте крепкий раствор соды из расчета 1 ст. ложка на стакан воды. Смачивайте ватный тампон в растворе и прикладывайте на ожог, пока боль не пройдет.





Можно также 1 ч. ложку соды смешать с таким же количеством растительного масла и смазать получившейся мазью место ожога. Через 5-10 минут боль от ожога проходит. Волдыри после такой процедуры не появляются.





Пищевая сода для волос. От перхоти.





Пищевая сода полезна для волос. Её можно добавлять из расчета ½ ч. ложки на 1 колпачок шампуня. Полученным средством мыть волосы. Жирные волосы - 1 раз в неделю. Сухие - 1-2 раза в месяц. Волосы долго будут чистыми и блестящими.





Также можно приготовить домашний шампунь для волос. Смешайте 150 г воды, 1 ст. ложку пищевой соды, 2 ст. ложки водки и 1 яйцо. Нанесите шампунь на волосы по всей длине, помассируйте волосы и кожу головы, а затем смойте слегка подкисленной водой.





При перхоти поможет народный рецепт с содой. Забудьте на время о шампунях. Попробуйте мыть голову пищевой содой. Делается так - сначала намочите волосы, потом слегка массируя, втирайте в кожу головы горстями пищевую соду. Затем большим количеством воды смойте соду с волос и высушите их. У кого-то раньше, у кого-то позже - но перхоть пройдет.





Главное - не сдавайтесь. Не бойтесь, что первое время волосы станут суше, чем обычно. Потом салоотделение восстановится. Лечение пищевой содой перхоти - это проверенный народный рецепт.





Лечение молочницы пищевой содой





Многие женщины безуспешно стараются вылечить молочницу. Это заболевание очень коварно. Поможет в лечении молочницы - пищевая сода. 1 ч. ложку соды растворите в 1 л кипяченой воды комнатной температуры. Полученной смесью хорошенько проспринцуйте влагалище, чтобы вымыть из него весь "творожок".





Делать эту процедуру нужно утром и вечером два дня подряд. После этого вы и ваш половой партнер можете выпить флюкостат (или аналог).





Сода от флюса





Флюс прекрасно лечится горячими содовыми полосканиями, раствор готовится из расчета 1 ч. ложка пищевой соды на стакан горячей воды.





После полоскания больную десну смазать спиртовым раствором йода.





Пищевая сода вылечит зуд от укусов насекомых. Снимет опухоль от укусов пчелы, осы.





Укусы насекомых часто вызывают зуд кожи. Чтобы нейтрализовать зуд используйте раствор пищевой соды в воде (1 ч. ложка на стакан воды). В растворе смачивайте ватные диски и прикладывайте к месту укуса.





При укусах пчел или ос на месте укуса может образоваться опухоль. Чтобы вылечить опухоль от укуса пчелы или осы - сделайте кашицу из соды и воды, натрите этой кашицей место укуса, затем, не смывая соду, сверху приложите свежий лист подорожника (или петрушки), забинтуйте и держите так минимум 12 часов.





Отбеливание зубов





Зубы можно отбеливать пищевой содой. Щепотку соды насыпьте на зубную щетку, затем очень осторожно почистите зубы. Эту процедуру можно делать не чаще 1 раза в 7-10 дней. Иначе можно повредить эмаль.





Пищевая сода от пота





Наши прабабушки не знали дезодорантов, они использовали пищевую соду от запаха пота. После душа на чистые сухие подмышки нанесите немного пищевой соды и слегка вотрите её в кожу. Запах пота не появится как минимум 24 часа.





Пищевая сода от прыщей





От прыщей поможет очищающая маска с геркулесом. Размельчите на кофемолку геркулес до состояния муки. На 1 стакан молотого геркулеса добавьте 1 ч. ложку пищевой соды. Тщательно перемешайте.





Перед применением возьмите 1 ст. ложку этой смеси и добавьте в неё немножко воды, чтобы получилась кашица. Нанесите её на лицо на 15-20 мин. Затем смойте с помощью спонжа или ватного диска большим количеством воды.





Для полного избавления от прыщей нужно использовать эту маску ежедневно или через день, пока не закончится весь стакан из подготовленной смеси. При необходимости курс повторить.





Лечение избыточного веса и ожирения содовыми ваннами.

Если принимать ванну с растворённой в ней пищевой содой, то можно похудеть до 2х килограммов за одну процедуру. Для получения наилучшего эффекта содовые ванны следует принимать курсами из 10ти процедур через день. Продолжительность процедуры 20-25 минут. В ванну следует набрать 150 – 200 литров горячей воды с температурой 37 – 39 градусов и добавить 200 – 300 грамм бикарбоната натрия. А ещё в ванну можно добавить до 300 граммов морской соли (продаётся в аптеках) для большего эффекта.

Содовая ванна не только снижает вес, но и хорошо расслабляет организм, позволяет сбрасывать негативную энергию, которая накопилась в течение дня. Во время приёма ванны начинает активно работать и очищается лимфатическая система.

Содовые ванны показаны при дерматитах, себорее, сухой экземе, грибковых инфекциях кожи. Если человек хочет избавиться от воздействия радиоактивного излучения, то морскую соль в ванну не следует добавлять. После приёма содовой ванны обмываться водой не нужно. Завернитесь в махровое полотенце или одеяло и ложитесь в постель. Лучше эти ванны принимать вечером перед сном.







Источник: http://www.web-zdrav.ru

