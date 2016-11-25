Для тех, кто желает худеть по знаку Зодиака

Великий Микеланджело когда то говорил, что создать красивую статую просто — просто надо взять глыбу мрамора и просто отсечь все лишнее. А если речь идет не о мраморе, а о живом, настоящем теле человека? Зимой мы успешно скрываем все лишние килограммы и сантиметры с помощью всяких балахонов, корректирующего белья, или утягивающих колготок и многого-многого другого.





До недавнего времени эта маскировка проходила в обще то на «ура» у всех, но просмотр своего весеннего гардероба принесли множество разочарований для аппетитных форм. Для тех, кто не сдается в борьбе за стройность своей фигуры, мы предлагаем специальную астродиету, она позволит вам как минимум достойно встретить пляжный сезон, с улыбкой, вот вам и коррекция фигуры без операции.





С астрологической точки зрения, наша оптимальная диета зависит от того, к какой стихии вы относитте себя: Oгонь, Воздух, Земля или Вода.





Знаки Огня:





Овен, Лев, Стрелец





Режимы питания. Надо ограничивать прием пищи или не кушать совсем в утренние часы. Утро для вас это огненная фаза суток, Стоп.. В такое время человек огненной стихии должен наполнять себя энергией из самого космоса, а не загрязнять себя мирской пищей. Максимальное количество пищи можно принимать даже в обеденный перерыв, до 14 часов дня.





Разгрузочные сутки лучше выбирать первую фазу Луны — от новолуния до 7-го лунного дня (информацию о фазах Луны вы сможете найти в любом отрывном календаре). Продолжительное голодание организма, даже с лечебной целью, практически недопустимо для вас.





Рацион. Главное условие для вас: достаточное количество полноценного белка (мясо, яйца, бобы. Также необходимы разнообразные злаки, фрукты и ягоды, для вас это важно. Оптимально раздельное питание для вас, не следует смешивать белки с углеводами. Следует ограничить сладкое, острые блюда еды, молочные каши, грибы, чай, кофе .





Знаки Воздуха:





Близнецы, Весы, Водолей





Режим питания. Можно усиленно питаться утром — в 8-10 часов. В это время ваш организм наиболее активно усваивает и хорошо перерабатывает пищу, не оставляя излишков. После захода солнца не стоит кушать. для вас этим периодом правит стихия Воздуха, подпитывающая своих подопечных жизненной энергией.





Разгрузочные дни для похудения желательно выбирать последние дни лунного месяца, для вас это правильно.

Рацион допускает тепловую обработку пищи, можно есть все вареное и жареное, м это нормально. Воздушным знакам подходит пища с кислым, сладким и соленым вкусом, но не рекомендуется горькая,м для вас оно ни к чему . Рекомендуем исключить из питания картофель, творог, кофе, грибы и водянистые овощи: огурцы, кабачки, тыкву, для вас это правильно .





Знаки Земли:





Телец, Дева, Козерог





Режим питания. Представителям этих знаков Зодиака следует питаться размеренно в течение дня — ранним утром, в полдень и вечером перед заходом солнца.





Разгрузочные дни. Молодым Тельцам, Девам и Козерогам строгая диета необязательна. Вам следует усиленно питаться в первую четверть Луны.





Рацион. Всем земным знакам, независимо от возраста, рекомендуем ограничить сливочное масло и молоко, пшено и белый хлеб, сладости и соленья. Полезно питаться молочнокислыми продуктами, любыми овощами и корнеплодами, сладкими фруктами и ягодами.





Знаки Воды:





Рыбы, Рак, Скорпион





Режим питания. Для водных знаков Зодиака существует своя система питания, которая зависит от фаз Луны. На растущей Луне можно максимально питаться в первой половине дня, а на убывающей — разрешается больше есть вечером, после заката, вам будет не просто разобраться.





Разгрузочные дни. Очистительное голодание нужно проводить за 3 дня до полнолуния (представители водной стихии вообще легко переносят длительное голодание).





Рацион. Вообще не рекомендуется сало и колбаса. Следует ограничить белый хлеб, чай, кофе, лук, чеснок. Очень хорошо употреблять «лунные» фрукты: арбузы, дыни и сладкие ягоды.





Итак, вы решили похудеть. Какую выбрать диету? Для каждого знака Зодиака существует свой набор продуктов, которые на время похудения следует исключить. В любом случае, не стоит отказываться от продуктов, которые содержат ваш зодиакальный минерал.





ОВЕН.





Отказаться: от жирной пищи. Вам необходимо постное мясо (куриное), растительные белки.





Зодиакальный минерал : фосфат калия. Он содержится в свекле, сельдерее, листовом салате, редисе, в цветной капусте, а также в яблоках, лимоне, грецких орехах.





Разгрузочный день: вторник.





ТЕЛЕЦ.





Отказаться: от приема пищи в моменты гнева, меньше употреблять кондитерских изделий.





Зодиакальный минерал : сульфат калия. Он присутствует в свекле, шпинате, в кочанной капусте, тыкве.





Разгрузочный день: пятница.





БЛИЗНЕЦЫ.





Отказаться: от высококалорийной еды (сладкое, жирное), но сохранить разнообразие. Не следует отказываться белковых продуктов: постного мяса, рыбы, яиц, орехов, сыра.





Зодиакальный минерал: хлорид калия, который содержится в зеленом горошке, сельдерее, свекле, кукурузе, в сливах, абрикосах и персиках.





Разгрузочный день: среда.





РАК.





Отказаться: не переедать в периоды напряжения. Поэтому борьба с лишним весом — это задача на всю жизнь. Необходимо исключить кондитерские изделия. Основа питания — белки и морепродукты, а также различные овощи, фрукты и зелень.





Зодиакальный минерал: фторид кальция. Он содержится в сыре, яичном желтке, изюме, ржаном хлебе.





Разгрузочный день: понедельник.





ЛЕВ.





Отказаться: от сахара, крахмала и продуктов, богатых углеводами. На вашем столе всегда должны быть свежие фрукты и овощи.





Зодиакальный минерал: сульфат магния. Он в избытке содержится в яблоках, салате, сливах, инжире, грецких орехах.





Разгрузочный день: воскресенье.





ДЕВА.





Отказаться: от пищи, которая плохо переваривается и раздражает стенки кишечника. Садиться за стол Девам нужно только в хорошем настроении.





Зодиакальный минерал: сернокислый калий. Он содержится в зерновом хлебе, в салате, цикории, сыре и говядине.





Разгрузочный день: среда.





ВЕСЫ.





Отказаться: от десертов и сладостей. Рекомендуется простая пища, богатая витаминами А и Е, которые необходимы для гормональной системы.





Зодиакальный минерал: фосфорнокислый натрий. Он содержится в моркови, яблоках, персиках, изюме.





Разгрузочный день: пятница.





СКОРПИОН.





Отказаться: от жирной пищи. При любых ограничениях в рационе Скорпиона должны присутствовать молочные продукты, кефир и йогурт.





Зодиакальный минерал: сернокислый кальций. Он содержится в луке, чесноке, горчице, капусте, редисе, инжире, черносливе.





Разгрузочный день: вторник.





СТРЕЛЕЦ.





Отказаться: от жирной пищи и многочисленных приправ. Необходима пища с повышенным содержанием витаминов группы В и С: соя, бобы, желтки яиц, хлеб из цельного зерна, говяжья печень.





Зодиакальный минерал: двуокись кремния. Содержится в рисе, овсе, в кожуре овощей и фруктов.





Разгрузочный день: четверг.





КОЗЕРОГ.





Отказаться: от холодной и высококалорийной пищи. Необходима пища с «яньской» энергией, которая согревает их изнутри. Даже при низкокалорийном питании не следует отказываться от свеклы, моркови, яиц, овсяной и гречневой каши.





Зодиакальный минерал: фосфорнокислый кальций. Он содержится в капусте, шпинате, чечевице, огурцах, инжире, черносливе.





Разгрузочный день: суббота.





ВОДОЛЕЙ.





Отказаться: от острого и жирного. Необходимы фрукты и овощи, которые содержат необходимые витамины для укрепления сосудистой системы. В питании Водолеев должно быть достаточно капусты, шпината, моркови, яблок, рыбы.





Зодиакальный минерал: хлористый натрий. Тем не менее, непосредственное употребление поваренной соли не имеет смысла. Лучше всего получать хлорид натрия из свежих листовых овощей и зелени.





Разгрузочный день: суббота.





РЫБЫ.





Отказаться: от сахара и жиров. Советую чаще есть салаты из свежих овощей, огурцы, редис, а также грецкие орехи и изюм.





Зодиакальный минерал: йод, который содержится в океанической рыбе и морепродуктах.





Разгрузочный день: четверг.





Источник: http://direct-press.ru/

