Медики объяснили как устроен самый загадочный орган человека





БЕССТРАШНАЯ ФЕЯ





Широко известное в узких кругах красивое "имя" Билирубин (от лат. bilis — желчь и лат. ruber — красный) — это желчный пигмент, один из главных компонентов желчи в организме человека и даже животных. Так вот, этот Билис Рубер не берется из небытия, он вырабатывается именно селезенкой. А материалом для его создания служат эритроциты, отжившие свой 120-дневный век. В селезенку они приходят на последнем издыхании — именно для того, чтобы она, поймав их в сети и слегка поколдовав, создала из них же новое вещество — билирубин. Создав такое сокровище, селезенка не оставляет его себе, а щедро отправляет в печень, где Билис Рубер и становится частью желчи. Ну а миссия желчи известна всем — растворять жирную пищу. Таким образом тайно, как серый кардинал, селезенка участвует в желчетворении.





ДЕЛАЯ ИММУНИТЕТ





Однако хотя селезенка и активная участница желчетворящего процесса, все же только этим хобби она не ограничивается, беря на себя еще и заботу об иммунитете человека. Как только в организм попадет любая инфекция, селезенка начинает продуцировать антитела. Притом настолько упорно, что даже увеличивается из-за этого в размерах! Особенно она увеличена при таких заболеваниях, как вирусная инфекция Эпштейн-Барра, которая внедряется в эпителиальные клетки носо- и ротоглотки, разрушает их и благодаря этому распространяется на смежные структуры (в том числе слюнные железы и лимфоидную ткань); а также мононуклеоз (острое вирусное заболевание, характеризующееся повышением температуры тела, болью в горле и увеличением лимфоузлов).





ВАЖНЫЕ СОСЕДИ





Говоря о состоянии селезенки, не стоит забывать о ее ближайших соседях — желудке и печени. Так, если у селезенки в соседках проблемная печень (например, пьющая или больная), то и селезенке достанется — она воспалится и увеличится. И хотя болеть не будет, но функции ее нарушатся. Другая история отношений между селезенкой и желудком — они близки настолько, что давно уже ходят друг у друга в кумовьях и нередко толкаются. Особенно огорчает селезенку до предела наполненный желудок: она буквально задыхается под этим прессом. Один раз, конечно, такой праздник живота стойкая селезенка выдержит. Но регулярные ночные объедания — нет: рассердится, раздуется от обиды, перестанет работать и настроение подавит.





МАДАМ НАСТРОЕНИЕ





Кстати: именно за способность влиять на настроение, а также на него реагировать, селезенку очень уважают китайские врачи. Что они говорят? "Находясь в настоящем, надо стараться изменить жизнь к лучшему и верить в светлое будущее". В переводе с китайского это значит следующее: чувствуете, что настроение ухудшилось, прекращайте наедаться на ночь.





ОРГАН СЧАСТЬЯ





Знаете, как узнать человека со здоровой селезенкой? По губам. Если они яркие, выразительные и в меру влажные, то их обладатель – носитель здоровой селезенки. Побледнели губы, стали сухими – бегите к гастроэнтерологу. Он пощупает живот и на ощупь определит, есть проблема с этим органом или нет. Только пальпирование — никакого другого способа узнать о состоянии селезенки пока не придумано, а на УЗИ ее не видно — настолько она таинственна.





УСЛЫШАТЬ МОЛЧАНИЕ





Селезенка — дама молчаливая, и о своих проблемах обычно заявляет в самый последний момент. Поэтому лучше берегите ее: не переедайте (лучше ешьте дробно, маленькими порциями), не изнашивайте ее соседку-печень, и старайтесь замечать краски жизни, сохраняя тем самым настроение бодрым, а ЖКТ — здоровым.





ЧИСТИМ КРОВЬ





И, конечно, улучшить состояние селезенки поможет поднятие общего уровня иммунитета и чистка крови. Только без экстрима! Помните: ваша задача — избавляться от холестериновых отложений постепенно и плавно. Для этого надо пить красные соки: свекольный, вишневый, гранатовый, а также кислые морсы, которые защелачивают кровь, а значит — препятствуют отложению в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Перед началом сокотерапии посоветуйтесь с врачом, потому что при некоторых хронических заболеваниях ЖКТ (например, панкреатит и гастрит) кислые соки могут быть противопоказаны.



