Как чистить сосуды в домашних условиях Большинство кровеносных сосудов нашего тела представляют собой мягкие трубки с гладкой выстилкой изнутри, которая называется эндотелием. В организме существуют 3 типа сосудов, которые могут чем-либо забиваться: артериальные, венозные и лимфатические.





Артериальные сосуды более подвержены атеросклерозу с образованием бляшек, венозные – возникновению тромбов, а лимфатические – всевозможным паразитарным поражениям, например, гельминтами при слоновой болезни (вухериозе). Поэтому ответ на вопрос, как чистить сосуды в домашних условиях, не может быть однозначным.





Чем забиваются сосуды





Сгустками крови, тромбами. Эти сгустки появляются как в артериях при распаде атеросклеротических бляшек, так и при варикозной болезни вен, осложненной тромбофлебитом. Тромбы могут образовываться при поражении клапанов сердца, а также различных аритмиях. Чистка сосудов от образовавшихся тромбов осуществляется хирургическим путем или приемом соответствующих медикаментозных препаратов, которые назначил врач. В домашних условиях для предупреждения повышенного образования тромбов принимают аспирин (Кардиомагнил, Аспекард), Клопидогрель. Измененные вены на ногах можно смазывать гепариновой мазью.





Микробами и паразитами. При слоновой болезни комары переносят микрофилярии от больного человека к здоровому, которые размножаются и сплетаются между собой в клубки, закупоривающие лимфатические сосуды. Микробные эмболы могут наблюдаться при бактериальном эндокардите, сепсисе и некоторых других состояниях, когда микроорганизмы между собой образуют крупные конгломераты и приводят к закупорке просвета сосудов. Лучшая чистка сосудов в данном случае – обратиться за помощью к доктору и пройти соответствующий курс лечения.





Газами. Наиболее часто встречается у водолазов при быстром перемещении с большой глубины на поверхность, когда в крови образуются пузырьки газа. В домашних условиях вряд ли получится что-либо с этим сделать. Сосуды, забитые жиром, обызвестленным кальцием, инородными телами, околоплодными водами, частичками плаценты или других тканей организма также не подлежат чистке в домашних условиях и требуют медицинской помощи.





Когда просвет становится узким





Как чистить сосуды в домашних условиях при их сужении? Все зависит от причин, вызвавших уменьшение просвета, наиболее частыми из которых являются следующие:





- Развитие атеросклеротических бляшек.





- Появление ревматических узелков на стенках сосудов.





- Врожденные стенозы некоторых сосудов.





- Другие заболевания.





Чистка в данном случае рассчитана на то, чтобы увеличить просвет и сделать внутреннюю оболочку сосуда более гладкой. В домашних условиях наиболее эффективно такое очищение сосудов при атеросклерозе.





Как проводить чистку сосудов при атеросклерозе





- Ограничьте поступление холестерина с продуктами питания: чем меньше его поступает извне, тем меньше будут забиваться им ваши сосуды. Фактически диета является самым важным пунктом в плане чистки сосудов. Для этого:





- Как можно чаще придерживайтесь вегетарианского рациона питания.





- Цельное молоко замените обезжиренным, а сметану – сливками.





- Ограничьте употребление яиц (желтков) до 1–2 шт. в неделю.





- Для приготовления пищи используйте натуральные растительные масла, а маргарин и спреды исключите (многие из них содержат трансжирные кислоты, которые также способствуют развитию атеросклероза).





- Полностью исключите жирные сорта мяса, а еще лучше – замените мясо животных и птиц рыбой.





- Ежедневно употребляйте орехи (грецкие, фисташки и т. п.), бобовые.





- Следите за тем, чтобы в сутки употреблять не менее 200 г фруктов и 300 г овощей помимо картофеля





- Исключите продукты и напитки, которые сужают сосуды и приводят к склеиванию тромбоцитов между собой (например, алкоголь, кофеин).





- Откажитесь от курения.





- Обязательно много двигайтесь. Сидячий образ жизни забивает холестерином сосуды, а умеренная физическая нагрузка является одним из самых лучших «чистящих средств». Умеренная физическая нагрузка – это значит около 10–12 тысяч шагов в день для тех, кому больше 40 лет.





- Пейте достаточное количество воды, чтобы не провоцировать сгущение крови.





- Употребляйте продукты, которые снижают уровень холестерина в крови, например, чеснок (по 1 зубчику в день на протяжении не менее 6 месяцев).





Рецепт чистки сосудов чесночно-лимонным настоем

Очень известный в народе рецепт чистки сосудов чесноком с добавлением лимона, рассчитанный на сорок дней очищения, предусматривает приготовление через каждые 7 дней очередной трёхлитровой банки настоя. На весь процесс уйдёт 16 головок очищенного чеснока (не зубчиков!) и 16 лимонов вместе с кожурой, которые разойдутся в 4 банки. Итак, берётся по 4 штуки того и другого и перекручивается на мясорубке, заливается теплой водой (кипячёной) и так стоят себе денька три на кухне без холодильника. Настоявшийся настой процеживается, помещается в холодильник и употребляется трижды в день натощак по 100 граммов.







Тройной удар по холестерину: мёд, лимон и чеснок

Говорят, что мёд, лимон и чеснок, принятые одновременно не только сосуды укрепляют, но и весь организм в целом. Приготовить лекарство очень просто, если свежевыжатый сок 10 лимонов с кожурой добавить в один литр мёда и туда же примешать кашицу из 10 головок чеснока, полученную на мясорубке. Настаивать в защищённом от света месте следует неделю, после чего можно заниматься профилактикой один раз в день. Для этого нужно взять чайную ложечку и потихоньку есть. Даже если очень понравится лекарство, то всё равно нужно употреблять лишь по 4 чайные ложечки. Смеси хватит на 2 месяца.

Вариант с водкой и лавровым листом

Интересный настой для чистки сосудов в домашних условиях появился сравнительно недавно, где одна бутылка водки смешивается с кашицей лимона и чеснока, измельчённых на мясорубке (1 лимон + 2 крупных головки чеснока), в смесь добавляется лавровый лист (5штук). Всё настаивается месяц, процеживается и принимается по 2 чайные ложки три раза в день после приёма пищи.

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Тибетский метод: чеснок и спирт

И всё-таки самой популярной в народе значится чесночная настойка, в основе которой лежит чеснок и спирт, но именно об этой смеси говорят, что это — тибетский метод очищения сосудов:

Для получения настойки давится чесночницей 350 граммов чеснока, которые заливаются двестиграммовым стаканом спирта. Настойка выдерживается в абсолютно тёмном месте и принимается по схеме 3 раза в день за 15 минут до еды в течение 11 дней, начиная с одной капли, увеличивая до 15 капель (вечером 5-го дня и утром 6-го). С обеда 6-го дня количество капель снижается и доводится опять до одной капли на 10-ый день вечером. Одиннадцатый день капли принимаются в одинаковом количестве 3 раза — по 25 капель. Кроме этого, необходимо помнить, что такое очищение требует большого поступления жидкости в организм (НЕ газированной воды!) и соблюдения диеты, которая исключает алкоголь, жирные и жареные блюда, копчёности. Такое очищение рекомендовано проводить один раз в шесть лет.

Мягкий травяной сосудистый сбор

Ещё один рецепт, известный как тибетский метод очищения сосудов, в состав которого входят только травы — по 100 граммов каждой: Ромашка, зверобой, бессмертник и березовые почки перемалываются, смешиваются и оставляются на некоторое время, чтобы компоненты «привыкли друг к другу». Из смеси взять столовую ложку и залить 0,5л. крутого кипятка. После того, как травы настоятся (полчаса), процедить и хорошо отжать, чтобы все ценные вещества попали в раствор. Разделить полученную жидкость на 2 части, в одну добавить чайную ложку мёда и выпить перед сном, а вторая пусть до завтра постоит в холодильнике, где её можно будет взять утром, подогреть, добавить ложечку мёда и выпить за 15 минут до завтрака. Такой вечерний и утренний чаёк можно попивать пока очищающий сбор не закончится. Говорят, пять лет можно спокойно жить, потом процедуру повторить заново, ведь рецепт записан.

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