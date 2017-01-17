10 зимних процедур красоты: успеть до весны

Холодное время года – это отличная возможность проявить повышенную заботу, подарить коже здоровый внешний вид, упругость, гладкость и ровность. Очень многие специалисты советуют реанимировать кожный покров именно в зимний период.





К тому же есть ряд процедур, которые просто необходимо проводить именно тогда, когда на улице лежит снег, а не в другое время года.





1. Пилинг





При помощи пилинга кожа приобретет здоровый цвет, упругуость и прекрасный внешний вид. Пилинг также может избавить от мелких дефектов и загрязнений. Лучше всего, конечно же, обратиться к опытному косметологу – он сможет посоветовать ту процедуру, которая подойдет лично вам и вашей коже. Пилинг хоть и показан всем, тем не менее, в зависимости от состояния кожи, необходимо применять либо более щадящий вариант – поверхностный, либо обычный – срединный, либо более серьезный – глубокий.





Если поверхностный пилинг в основном показан молодым девушкам или женщинам с очень чувствительной или проблемной кожей, то срединный и глубокий пилинги являются уже более агрессивными процедурами, которые помогут вернуть тонус и эластичность, избавят от угревой сыпи и первых морщин. Глубокий пилинг вообще приравнивают к операции, поэтому важно делать его только в условиях салона и при наличии опытного мастера.





Почему пилинг лучше проводить в зимний период? Дело в том, что летом кожа подвергается повышенному воздействию ультрафиолета, что нежелательно при проведении вышеописанных процедур. Реабилитационный период после пилинга – около месяца, если в это время на нежную кожу воздействует ультрафиолет, велика вероятность возникновения пигментных пятен. Но не стоит делать пилинг, когда на улице стоят сильные морозы – это тоже не обрадует кожу, ведь она будет очень восприимчивой после этой процедуры.





2. Отбеливание





Зимой, когда на улице нет сильных морозов, кожа намного быстрее сможет адаптироваться после различных косметологических процедур. А вот летом в жару это будет сделать более проблематично. Именно поэтому специалисты утверждают, что зимой очень хорошо проводить отбеливание кожи, избавляться от пигментных пятен и веснушек.





Отбеливание проводят при помощи различных препаратов, выводящих меланин – они воздействуют непосредственно на верхний слой кожи. Процедура отбеливания, а точнее – препараты, при помощи которых проводится это действие, зависит от того, какая у человека степень пигментации. Чаще всего применяют молочную, гликолевую и лимонную кислоты. Непосредственно перед отбеливанием необходимо кожу тщательно очистить от омертвевших клеток. А вот чтобы получить желаемый эффект понадобится не менее трех процедур.





3. Родинки, папилломы, бородавки





Зима – отличная возможность избавиться от родинок, папиллом и бородавок. Естественно, предварительно необходимо проконсультироваться со специалистом, который посоветует метод и время проведения той или иной процедуры. Лучше всего доверить свое здоровье профессионалам и обратиться не в обычный косметический салон, а в клинику, где образцы ткани, которую удалили, отправят на лабораторные исследования, чтобы исключить рак кожи. Сегодня нежелательные наросты в виде родинок, папиллом и бородавок можно удалять не только при помощи скальпеля, но и лазера, а также жидкого азота. Эти процедуры быстры и безболезненны.





4. Удаление лишних волос





В зимние месяцы можно провести процедуры, которые позволят надолго забыть о лишних волосах – речь идет о лазерной эпиляции или о фотоэпиляции. Чтобы весну встретить во всеоружии, необходимо задуматься о гладкой коже уже сегодня – дело в том, что удаление волос процедура довольно длительная. Чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо приложить максимум усилий и провести минимум пять процедур с отдыхом в четыре недели – в это время коже противопоказан ультрафиолет.





5. Обертывания





В зимний период обертывания способны не только согреть, увлажнить и расслабить кожу, но и избавить от шлаков, токсинов, улучшить микроциркулляцию крови, снять отечность, а самое главное – избавить от ненавистного целлюлита.





Сегодня косметические салоны предлагают всевозможные обертывания. Самые популярные – это шоколадные, грязевые и водорослевые.





6. Мезотерапия





Мезотерапию еще называют «уколами красоты» или «щадящей пластикой». В настоящее время она является одной из самых эффективных процедур по уходу за кожей. Почему мезотерапию желательно проводить зимой? Прежде всего, из эстетических побуждений – под слоями одежды не будут видны следы от уколов, тем более что иногда возникают отеки.





При проведении мезотерапии под кожу вводится специальная субстанция, которая содержит ряд питательных веществ – она и морщины разглаживает, и кровообращение стимулирует и насыщает всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, поэтому специалисты рекомендуют проводить все эти манипуляции в холодное время года.





7. Массаж





Массаж вообще полезен в любое время года, а уж зимой и подавно, ведь он быстро снимает усталость и стресс, а также восстанавливает работоспособность. Массаж имеет много разновидностей. Можете быть уверены на все сто процентов, что какой бы курс вы не выбрали себе: антицеллюлитный, лечебный, расслабляющий, СПА или какой-то другой, зимняя хандра вам точно не страшна. К тому же массаж поможет встретить весну в отличной форме, ведь он еще и мышцы будет держать в тонусе.





8. Татуаж или перманентный макияж





Опять же, зима – это идеальный период для нанесения перманентного макияжа или татуажа: во-первых, риск занести бактерии минимален, а во-вторых, не надо будет прятать кожу от солнца. К тому же не стоит забывать, что окончательный результат будет виден не сразу, а через несколько недель.





9. Варикозное расширение вен





Если уж браться всерьез за свое здоровье, то зима – это самое лучшее время для лечения и профилактики такого недуга, как варикозное расширение вен. Сегодня специалисты предлагают лазерные процедуры, которые проводятся под местной анестезией, после которых необходимо определенное время носить эластичные чулки – их как раз легко можно спрятать под штанами или джинсами.





10. Ламинирование волос





Холодное время года очень негативно отражается на волосах – частые перепады температуры и шапки ослабляют волосы. Обязательно в зимнее время надо подстригать кончики не менее одного раза в месяц, или хотя бы просто подравнивать их. Полезно будет провести ламинирование, которое защитит волосы от пагубного воздействия окружающей среды, к тому же волосы будут выглядеть красивыми и ухоженными. Ламинирование подразумевает под собой нанесение специального состава на волосы, благодаря чему волоски будут словно окутаны тончайшей пленкой. Смывается ламинирование примерно через месяц. При желании процедуру можно повторить.







