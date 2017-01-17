Как правильно нырять в прорубь на Крещенские купания?

В этот праздник принято купаться в проруби. Кроме официальных мест, в Киеве устроят крещенские купания и на других водоемах.

Глобальная польза для здоровья от такой разовой процедуры — под вопросом, но заряд бодрости и духа будет обеспечен. Конечно, если погрузиться без ошибок.

Как это сделать, рассказали наши эксперты: Константин Пятковский, заведующий офтальмологическим отделением Нежинской городской больницы, и Виктория Форосенко, терапевт-кардиолог.

Ошибка 1. Натираться маслами и мазями

Отправляясь к проруби, не растирайтесь всевозможными эфирными маслами и согревающими мазями, которые якобы спасут от переохлаждения. Такие методы создают иллюзию тепла, хотя на самом деле тело ощутит температуру ледяной воды.

Кроме того, жирная пленка на теле не даст воде впитаться в кожу, а ведь смысл крещенских купаний не только в воздействии холодом, но и чтобы в ткани человека проникла крещенская вода, очистив тело и душу.

Ошибка 2. Согревание «оковитой»

Перед купанием и сразу после него нельзя потреблять спиртное. В состоянии опьянения организм расходует больше тепла, поэтому ощущение холода притупляется, что чревато переохлаждением. Также спиртное дает лишнюю нагрузку на сердце и сосуды, которые и без того от холода испытывают стресс.

Вместо алкоголя для согрева пообедайте за час-полтора до купания овсяной кашей с орехами — это зарядит организм калориями, которые не утяжелят желудок. Ныряние натощак чревато быстрым переохлаждением.

Ошибка 3. Стремление купаться только неглиже

Традиция купаний в длинных хлопковых балахонах существует неспроста — хлопок удерживает тепло и снижает риск переохлаждения. Так что если побаиваетесь застудиться, наденьте перед окунанием просторную рубашку. И предварительно разогрейте тело с помощью легкой разминки или пятиминутной пробежки, а также разотрите кожу полотенцем в направлении снизу вверх.

Раздеваться нужно очень быстро и начинать снизу, чтобы сократить риск простуды. По этой же причине одеваться следует в обратном порядке — сверху вниз.

Ошибка 4. Задерживаться в проруби

Разогревшись, отправляйтесь в прорубь. Дабы не шокировать организм, для начала обмочите в воде руки, стопы, а затем уже погружайтесь полностью. Новичку в холодной воде можно находиться не более 10–15 секунд — за это время тело не успеет остыть. Чтобы не засекать время, сделайте три глубоких приседания в воде и айда на сушу.

Прежде, чем окунаться с головой, плотно зажмите большими пальцами уши, а указательными — нос. Иначе вы рискуете заработать отит и гайморит из-за попадания холодной воды.

Ошибка 5. Не спешить в помещение

После купаний не стоит оставаться на берегу, довольствуясь своей победой над собой: из-за влажной кожи и головы вы можете заболеть. Дабы свести риски к минимуму, не просто вытритесь полотенцем и оденьтесь в халат, а сделайте это максимально быстро и так же быстро отправьтесь в теплое помещение или салон автомобиля, где попейте чаю (любого), чтобы согреться и окончательно обсохнуть.

Личный опыт: «Плаваю каждый день не меньше часа»

54-летний Иван Папушенко из Измаила (Одесская область), получивший более 20 лет назад тяжелую травму колена, вынужден был покинуть бойцовский ковер, а сейчас снова в строю. Только в 2015 году на чемпионатах Украины среди ветеранов он завоевал семь медалей: две по самбо, две по дзюдо, две по греко-римской борьбе и одну по вольной.

Восстановить здоровье и покорить новые вершины ему помогло зимнее плавание, которым он занимается уже пять лет. За это время Иван принял участие в Первом международном межконтинентальном эстафетном заплыве через Берингов пролив — от мыса Дежнева (Чукотка, Россия) до мыса Принца Уэльского (Аляска, США) и попал в Книгу рекордов СНГ. В 2015 году стал обладателем Кубка Дуная на длительность пребывания в воде (32 минуты).

«А началось все с заметки о том, что папа римский ежедневно плавал не менее часа, что заряжало его жизненной силой, — вспоминает Иван. — Я решил попробовать и сам». С того времени, он не пропускает тренировок и уверяет, что с каждым днем ощущает еще больше целительную силу воды: увеличивающийся тонус.