Что такое проблемы со сном, наверное, знает каждый. Постоянные стрессы, запиваемые литрами кофеина, неминуемо ведут к нервным расстройствам и бессоннице. И порой единственное, о чем мы мечтаем, это провалиться в крепкий, глубокий сон. Но заснуть никак не получается…





Пять очень полезных напитков, которые помогут быстро уснуть:













Мятный чай





Эта ароматная травка способна не только освежать дыхание, но и с легкостью заменит любое снотворное. Чашка мятного чая перед сном поможет расслабиться, снимет мышечную боль и избавит от усталости. Кроме того мятный чай помогает нормализовать давление и укрепить сердечно-сосудистую систему. Чтобы приготовить мятный чай, залейте горсть листьев мяты горячей водой и дайте настоятся в течение 15 минут — чай готов. По желанию в теплый (но не горячий!) чай можно добавить чайную ложку меда.













Напиток из семян чиа





Семена чиа помогают не только при похудении, но и при проблемах со сном. А все благодаря содержащемуся в них триптофану, который снимает напряжение, уменьшает беспокойство и вызывает сонливость.





Добавьте 1 столовую ложку семян чиа в стакан травяного чая или обычной теплой воды, дайте семенам настояться и загустеть — все,

напиток готов. Выпейте его перед сном — и можете забыть про бессонницу.













Отвар из шишек хмеля





Хмель тоже отлично помогает избавиться от проблем со сном. Входящее в его состав вещество лупулин успокаивает центральную нервную систему, снимает усталость и помогает расслабиться. Неслучайно в Китае самым действенным средством от бессонницы считаются подушечки, набитые шишками хмеля. Мы же предлагаем вам выпить на ночь чашку отвара, приготовленного на основе хмеля. Поскольку у этого растения достаточно горький вкус, то рекомендуем добавить в отвар и другие успокоительные травы: например, мяту, мелиссу или ромашку — они помогут смягчить горечь, но нисколько не помешают снотворному эффекту.













Ромашковый чай





Ромашковый чай — одно из самых популярных средств от бессонницы. Благодаря своим мощным успокоительным свойствам, он в считаные минуты помогает расслабиться, снять напряжение после трудового дня и крепко уснуть. Кроме того, ромашка уменьшает воспаление, снижает холестерин и нормализует уровень глюкозы в крови. Чтобы приготовить ромашковый чай, залейте 2 чайные ложки цветов стаканом кипятка, дайте настояться в течение 7–10 минут и процедите. Пейте чай либо в чистом виде, либо добавьте в него ложечку меда.













Чай из валерианы





Еще древние греки использовали корень и цветы валерианы, чтобы успокоить нервы, уменьшить беспокойство и решить проблемы со сном. Вы тоже можете последовать их примеру, особенно если у вас хроническая бессонница. Валериану можно принимать в виде таблеток, экстрактов и всевозможных настоек, а можно приготовить из нее полезный чай. Для этого 2 чайные ложки высушенного корня валерианы заварите стаканом кипятка, подержите 5 минут на огне, остудите, процедите и добавьте чайную ложку меда.













Сладких снов!







