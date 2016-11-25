Диета космонавтов – 10 кг за 10 дней

Диета космонавтов – это одна из самых сложных, продолжительных и экстремальных диет. Разумеется, при этом она одна из самых эффективных. Откуда произошло такое странное название как «диета космонавтов»? Одна из версий – диета космонавтов настолько же тяжелая, как и подготовка к полету в космос и собственно сам полет.





Какие результаты можно ожидать?





При полном соблюдении всех правил, диета космонавтов позволяет похудеть на 10 кг за 10 дней (короткий цикл диеты) или на 20 кг за 20 дней (максимальный цикл). Результат ошеломительный, однако, он сможет быть достигнуть при наличии серьезной силы воли и безупречном здоровье.





Что ещё нужно знать о диете космонавтов





Эта диета относится к белковым монодиетам. Основу меню составляют такие продукты, как мясо курицы, яйца, молочные продукты и т.д. Все углеводы (макаронные изделия, сахар, картофель и тд.) должны быть исключены из каждодневного меню. В диете космонавтов также запрещены любые специи, а также соль и сахар.





Принцип действия диеты космонавтов заключается в следующем: наш организм переваривает белковую пищу намного дольше, чем клетчатку (углеводы). Поэтому диета позволяет сохранить ощущение сытости в течение 3–5 часов после приема пищи. Дефицит углеводов и избыточное количество белка обеспечивают медленное, но постоянное снижение веса.





Имейте в виду, что рацион диеты космонавтов очень бедный и однообразный, а поэтому его должен сопровождать прием витаминно-минеральных комплексов (поливитаминов).





Как уже говорилось, меню диеты космонавтов очень строгое, поэтому она категорически противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При любых отклонениях в здоровье, а в идеале всегда, проконсультируйтесь в врачом прежде, чем сесть на диету. Так вы не только избежите возможных проблем со здоровьем, но, возможно, скорректируете предполагаемую диету, сделав её более эффективной.





Меню диеты космонавтов





Диета космонавтов предполагает четырехразовое питание через равные промежутки времени. Помните, что все специи, соль, сахар и приправы необходимо полностью исключить из рациона.





Завтрак:

1 стакан маложирного кефира или 1 чашка натурального кофе

1 куриное яйцо (можно сварить вкрутую или поджарить на сковороде без использования растительных и любых других жиров).





Обед:

Мясо курицы в вареном виде без соли (100-150 гр.)

0,5 л. куриного бульона

1 стакан маложирного кефира либо 1 чашка натурального кофе без меда и сахара





Полдник:

1 стакан маложирного кефира либо 1 чашка натурального кофе без меда и сахара





Ужин:

200 – 250 гр. обезжиренного или маложирного (до 5%) зернистого творога.





Такое меню повторяется каждый день в течение 10 и более дней. Максимальный срок, в течение которого можно придерживаться такого экстремального меню – 20 дней. При появлении признаков недомогания (слабость, головокружение, любые болевые ощущения) следует немедленно завершить диету.





Выход из диеты





Правильный выход из диеты, особенно такой строгой, как диета космонавтов, не менее важен, чем строгое следование правилам диеты. Приводить питание к нормальному режиму следует постепенно, калорийность пищи должна увеличиваться медленно, но не возвращаться к «додиетному» уровню, иначе в чем смысл соблюдать такую строгую диету, как диета космонавтов, чтобы потом снова вернуться в режим питания, приведший к излишнему весу?





В первое время после выхода из диеты космонавтов откажитесь от жирной, мучной, жареной, острой пищи. Постепенно вводите в свой рацион пищу, богатую клетчаткой.





Несколько важных примечаний:





- Диеты космонавтов можно придерживаться не чаще, чем 1 раз в год. Организму требуется немало времени, чтобы восстановиться после жесткого «монопитания».





- Диета космонавтов должна обязательно сопровождаться обильным питьем. Чаще всего используется обыкновенная питьевая вода без газа. Такая вода позволяет организму активно выводить продукты распада процессов жизнедеятельности. Минимальный объем выпиваемой воды – 2,5 литра ежедневно.





- Диета космонавтов предполагает полный отказ от активных физических нагрузок, занятий спортом, длительных пеших прогулок и утренних пробежек. Любая физическая работа в ходе этой диеты налагает еще большее напряжение на все системы организма.





- Некоторые женщины очень тяжело переносят диету космонавтов. В таких случаях рекомендуется выпивать стакан маложирного кефира между основными приемами пищи или прекращать диету совсем.





- Максимальное количество дней для диеты космонавтов – 20. При большем сроке увеличивается нагрузка на почки, появляется угроза серьезного нарушения в работе мочевывыводящей системы.





- Многие женщины после 1 недели соблюдения диеты космонавтов перестают терять вес, однако они продолжают терять сантиметры в объемах. Для того чтобы следить за динамикой похудения и видеть результаты диеты, обязательно измеряйте параметры талии и бедер.





- Соблюдение диеты космонавтов приводит к резкому и серьезному сбросу веса. Как правило, кожа не успевает за таким быстрым уменьшением объемов. Она может потерять эластичность, могут появиться растяжки, поэтому диета космонавтов должна сопровождаться уходом за кожей тела, в том числе применением увлажняющих средств и средств против растяжек.





Напоминаем: худеть надо с умом, а на первое место всегда ставить здоровье, а не размер одежды.



