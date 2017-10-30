Семь вещей, которые портят волосы

Плохие hair-привычки





1. Спать с мокрыми волосами





Влажные волосы очень хрупкие и легко растягиваются. Поэтому, когда ты ворочаешься в постели, они ломаются. Если ты моешь голову перед сном, старайся делать это за несколько часов до того, как ляжешь в постель. Или инвестируй в атласные наволочки – они минимизируют трение.













2. Сушить феном мокрые волосы





Чем раньше ты начнешь сушить волосы, тем дольше они будут подвергаться воздействию тепла, что очень вредно. Подожди, пока локоны подсохнут естественным путем, затем заверши укладку феном.













3. Выравнивать волосы без защиты





Сочетание тепла и агрессивных движений вниз провоцирует повреждение волос. Пусть волосы сначала высохнут (они не должны потрескивать во время выпрямления), нанеси защитный спрей и только потом выравнивай.













4. Делать тугие прически





Все эти невероятные косы и конские хвосты на самом деле плохо сказываются на состоянии волос. Из-за того, что ты туго затягиваешь волосы, они ломаются и секутся. Сделай перерыв и подлечи локоны маслами.













5. Использовать неправильные аксессуары





Резинки и заколки часто приводят к ломкости волос. Лучше всего заменить их на более щадящие пружинки и невидимки.













6. Частить с сухим шампунем





Сухой шампунь – это спасение в случае форс-мажоров. Но средства, входящие в состав продукта, закупоривают фолликулы волоса. Старайся не злоупотреблять с сухим шампунем.













7. Покупать кондиционеры с неподходящей формулой





Всегда внимательно читай состав кондиционера. Если на этикетке указано, что он укрепляет волосы, значит, в нем содержится большое количество белка. Он подходит для ослабленных прядей, но в долгосрочной перспективе приводит к ломкости.















