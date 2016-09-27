Девять ядовитых продуктов, которыми мы питаемся ежедневно

1. Сырокопченые колбасы





Опасность сырокопченых колбас, которые часто оказываются в наших холодильниках, кроется в том, что их давно никто не коптит. Сегодня многие производители используют коптильные жидкости, в которых содержится опасный для здоровья формальдегид. Впрочем, вареных колбас тоже стоит избегать – их изготавливают из генномодифицированной сои.





2. Красная икра





Красная икра хранится очень недолго, и срок ее годности короче времени транспортировки из тех мест, откуда она родом. Производители нашли два выхода – сильно солить продукт или замораживать. Но есть и третий (довольно распространенный) вариант – добавлять уротропин или лимонную кислоту. На выходе получается формальдегид (бесцветный газ с резким запахом, ирритант, токсичен).





3. Леденцы





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Зачастую в леденцах можно обнаружить различные химические эссенции, которые сильно вредят здоровью. В Сети появилось множество устрашающих роликов в экспериментами, наглядно демонстрирующими, что происходит у человека в желудке, когда там оказывается конфета. Результаты порой настолько устрашающие, что съесть леденец потом долго не захочется.





4. Шпроты





Сознательные производители не скрывают от своих граждан, что в продукте содержится канцерогенное вещество бензпирен, которое относится к веществам первого класса опасности. Внимательно читай состав продуктов прежде, чем что-то купить.





5. Молочные продукты длительного срока хранения





Наверняка ты замечала, что пастеризованное молоко хранится в холодильнике в открытом виде может храниться неделями, при этом специалисты утверждают: если молоко хранится до двух недель, то это допустимая норма, а если больше – значит в продукт добавлены антибиотики.





6. Арбузы и дыни





Покупать арбузы раньше августа – смертельно опасно для здоровья. А лучше всего воздержаться до сентября – тогда будет больше шансов съесть арбуз, дозревший без дополнительной обработки.





7. Куры





Мясо бройлеров, которым на сегодняшний день заполнены прилавки всех мясных отделов, нельзя вырастить без гормонов роста. Цыплят кормят большим количеством женских гормонов, включая прогестероновые, а потому их мясо становится опасным для здоровья.





8. Плавленые сырки





Врачи уверяют, что этот продукт совершенно не усваивается желудком. Тем не менее, популярность сырков не уменьшается, в основном из-за их невысокой стоимости.





9. Сладкие газированные напитки





Сладкие газированные напитки – это микс сахара, химии и газов. Известный факт – кока-кола, например, избавляет от известковой накипи и ржавчины. После этого не хочется знать, что происходит с желудком. Не менее вредны и соки в пакетах, которые давно нельзя назвать натуральными.



