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Леди
Красота и здоровье
16 декабря 16, 10:03
Как замедлить процесс старения: советы диетологов
Девушка
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Для того, чтобы дольше оставаться молодой, достаточно немного откорректировать свое питание.
Процессы старения можно корректировать при помощи питания, о чем неустанно говорят медики, а мы – повторяем за ними. Именно от того, что поступает в твой организм с пищей, будет зависеть твой внешний вид, поэтому прислушаться к ученым все же стоит.

Диетологи выделили несколько основных рекомендаций, придерживаясь которых можно надолго сохранить свежесть:

1. Отказ от сахара

Сахар является одним из главных врагов красивой кожи, за исключением тех случаев, когда его добавляют в состав скрабов для тела.

При употреблении сахара повышается уровень инсулина в крови, вследствие чего происходит процесс гликирования белков. Иными словами – кожа теряет свою эластичность, на ней появляется пигментные пятна и морщины.

2. Полезные жиры

Если тебе хочется и в 50, и в 60 лет ловить на себе восхищенные взгляды мужчин, включи в свой рацион такие полезные жирные кислоты, как омега-3 и омега-6. Именно они играют важную роль в сохранении молодости кожи путем встраивания в клетки эпидермиса. Еще один плюс в пользу полезных жиров – они способствуют нормальной выработке коллагена.


3. Больше антиоксидантов

Антиоксиданты очищают организм от свободных радикалов и других вредных веществ, поэтому они совершенно необходимы. Одним из самых сильных антиоксидантов считается витамин С, который также помогает обрести здоровый цвет лица. Ешь больше фруктов и ягод, черный шоколад и пей зеленый чай, и процесс старения непременно замедлит свой беспощадный ход.

4. Больше цинка

Цинк принимает участие в обновлении клеток и образовании коллагеновых волокон, а также предупреждает сухость кожи и появление морщин. Эксперты советуют употреблять больше семян, арахиса и телячьей печени.

5. Белки

Белок является главным строительным элементом всего организма, поэтому он играет важную роль в обновлении кожных покровов и способствует скорому заживлению ран. Диетологи советуют женщинам ежедневно употреблять около одного грамма белка на килограмм веса, а мужчинам – полтора или два с половиной грамма на килограмм веса.

Источник: ivona.bigmir
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