Как замедлить процесс старения: советы диетологов

Процессы старения можно корректировать при помощи питания, о чем неустанно говорят медики, а мы – повторяем за ними. Именно от того, что поступает в твой организм с пищей, будет зависеть твой внешний вид, поэтому прислушаться к ученым все же стоит.





Диетологи выделили несколько основных рекомендаций, придерживаясь которых можно надолго сохранить свежесть:





1. Отказ от сахара





Сахар является одним из главных врагов красивой кожи, за исключением тех случаев, когда его добавляют в состав скрабов для тела.





При употреблении сахара повышается уровень инсулина в крови, вследствие чего происходит процесс гликирования белков. Иными словами – кожа теряет свою эластичность, на ней появляется пигментные пятна и морщины.





2. Полезные жиры





Если тебе хочется и в 50, и в 60 лет ловить на себе восхищенные взгляды мужчин, включи в свой рацион такие полезные жирные кислоты, как омега-3 и омега-6. Именно они играют важную роль в сохранении молодости кожи путем встраивания в клетки эпидермиса. Еще один плюс в пользу полезных жиров – они способствуют нормальной выработке коллагена.





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3. Больше антиоксидантов





Антиоксиданты очищают организм от свободных радикалов и других вредных веществ, поэтому они совершенно необходимы. Одним из самых сильных антиоксидантов считается витамин С, который также помогает обрести здоровый цвет лица. Ешь больше фруктов и ягод, черный шоколад и пей зеленый чай, и процесс старения непременно замедлит свой беспощадный ход.





4. Больше цинка





Цинк принимает участие в обновлении клеток и образовании коллагеновых волокон, а также предупреждает сухость кожи и появление морщин. Эксперты советуют употреблять больше семян, арахиса и телячьей печени.





5. Белки





Белок является главным строительным элементом всего организма, поэтому он играет важную роль в обновлении кожных покровов и способствует скорому заживлению ран. Диетологи советуют женщинам ежедневно употреблять около одного грамма белка на килограмм веса, а мужчинам – полтора или два с половиной грамма на килограмм веса.