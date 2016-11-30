Как есть десерты и худеть

Оказывается, чтобы расстаться с лишними килограммами, вовсе не обязательно исключать из своего рациона сладости. Нужно всего лишь есть их в правильное время дня.





Чтобы доказать это невероятное утверждение, команда врачей провела любопытный эксперимент. 193 пациента, страдающие от избыточного веса, были разделены на две группы.





Первая группа получала умеренный завтрак ценностью в 300 ккал, а вторую кормили завтраком в 600 ккал, который включал в себя десерт. При этом количество потребленных за день калорий у обеих групп было одинаковым.





Через 8 месяцев после начала диеты все участники потеряли по 15 кг. Но еще через 8 месяцев случилось неожиданное. Люди из той группы, что получала сладкое на завтрак, потеряли еще около 7 кг, а те, кто завтракал умеренно, не только не сбросили ни одного килограмма, но и набрали по 10 и более.





Таким образом, по окончании эксперимента любители сладостей потеряли как минимум по 20 кг, а все остальные — едва ли больше 5.





Вот как это прокомментировала доктор Даниэла Якубович: «Те, кто следовал низкоуглеводной диете, были постоянно голодны, что заставляло их совершать набеги на холодильник и есть в неположенное время. А те, кому было позволено есть сладкое, не склонны были нарушать режим питания.





Лучшее время для десертов — это утро, когда наш метаболизм работает быстрее».







