Пять привычек, которые провоцируют закупорку пор

Расширенные забитые поры – это результат неправильного ухода за кожей





1. Ты удаляешь грязь неправильно





Любишь выдавливать прыщи и угри? Тогда ты должна знать, как это сказывается на состоянии твоей кожи. “Когда ты сжимаешь и растягиваешь кожу, ты провоцируешь образование морщинок, воспалений и раздражений, а еще – влияешь на размер пор. Агрессивные движения и давление увеличивают риск усиления выработки кожного сала и передачу бактерий с кожи рук на кожу лица. Это приводит к засорению пор“, – говорит дерматолог Джоэл Шлезингер.





2. Ты часто прикасаешься к лицу





Просто задумайся, к скольким вещам ты прикасаешься в течении дня. Дверные ручки, столы, выключатели, клавиши – список можно продолжать до бесконечности. “Прикосновения к лицу могут вызвать множество проблем, начиная от попаданием бактерий и заканчивая проникновением аллергенов“, – утверждает Шлезингер.





3. Ты не смываешь макияж перед сном





Если ты любишь спать с косметикой на лице – о чистых порах можешь позабыть. “Демакияж – это важнейший шаг в уходе за кожей лица. Ты же знаешь, что пыль и грязь оседают на косметических средствах и еще глубже проникают в кожу, если ты не заботишься о регулярной чистке“, – говорит дерматолог.









Расширенные забитые поры – это результат неправильного ухода за кожей pinterest.com





4. Ты забываешь о пилинге





Скраб – это лучшее средство, которое может справиться с засоренными порами. “Пилинг раз или два в неделю поможет удалить избыток кожного сала и грязи, убрать отмершие клетки и сузить расширенные поры“, – советует Шлезингер.





5. Ты пользуешься неправильной косметикой





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Очень заманчиво просто взять плотный консилер и замазать все недостатки кожи, но мы советуем тебе этого не делать. Он провоцирует еще большую закупорку пор. Избегай косметических продуктов, которые содержат воск и масла. “Своим пациенткам я рекомендую минеральную косметику. ее можно наносить на проблемную кожу (акне, розацеа и псориаз) и не ждать появления прыщей и раздражений“, – говорит врач.





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