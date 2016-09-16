Правила хорошего тона в макияже

Тональная основа несет в себе несколько очень важных функций:





1.Она освежает кожу, делая её при этом на вид более здоровой.





2.Она защищает кожу от ветра и холодного воздуха.





Все это делает незаменимым тональный крем, особенно в осенний период.





В нашем распоряжении огромный выбор качественных косметических продуктов, от супер стойкого тонального крема до основы под макияж с тональным эффектом.





Очень важно выбрать продукт самого высокого качества, следует уметь правильно применить его. Кожа, которая покрыта тональным кремом, должна выглядеть натуральной, быть ровной и чистой. Достичь этого очень просто, поскольку тональные крема, которые предлагаются сегодня, имеют нежирную и достаточно легкую текстуру.





Также в их составе присутствуют частицы, отражающие свет и рассеивающие его лучи, например как в Artdeco High Definition Foundation или тональной основе «Студио Арт» от Орифлейм. Как результат, кожа после нанесения такого крема, начинает светиться изнутри. При этом крем практически незаметен, а кожа выглядит идеально гладко.





Именно использование качественной и правильно наложенной основы под мейкап позволит достичь вам максимально полного эффекта.





Кроме того, в тех случаях, если понравившийся вам тональный крем наносится на кожу плохо и при этом выглядит тяжелым, не стоит спешить избавляться от него. Добавьте в него совсем чуть-чуть увлажняющего крема для лица, непосредственно перед применением. Это позволит сделать текстуру крема более легкой и он будет натурально выглядеть на коже.





Во все времена именно натуральная красота была самой востребованной и дорогой, заменить её невозможно ничем.





Осень 2016 полностью поддерживает принцип натуральности и рекомендует наносить тональный крем очень тонким слоем, словно легкой, прозрачной вуалью. При этом оттенок, который получится, должен быть немного светлее, чем настоящий цвет кожи, обратите внимание на светлые тона, например, фарфоровый, светло-бежевый или слоновая кость, естественно, цвет тона не должен кардинально отличаться от цвета вашей собственной кожи. Если вы хорошо загорели летом, то стоит обратить внимание на более темные оттенки.





После этого следует пройтись по контуру лица розовой пудрой, слегка прикоснувшись к скулам, переносице и лбу. Отличный вариант – минеральная пудра от Mary Kay. Также можно воспользоваться новым приемом – заменить тени базой для век и растушевать её пальцем.





Следует помнить, что именно грамотно и качественно наложенная основа, позволит выполнить действительно качественный макияж и выглядеть потрясающе в любое время. Мы рекомендуем либо обратиться к профессиональным средствам очень высокого качества, например, выравнивающая основа под макияж Diffuse от Smashbox, либо воспользоваться проверенными средствами, которые уже долгое время популярны на косметическом рынке – наш выбор PerfectPrimerот Oriflame.





Также обратите внимание на схему ниже – эта схема наглядно демонстрирует, как правильно использовать тональные средства и средства для хайлайтинга, какие участки лица стоит маскировать, а какие подчеркивать.