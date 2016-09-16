Как не переедать на ночь: пять советов

Учись контролировать свой аппетит





1. Изучи свои привычки





Как и в любом другом деле, в этом нужно глубокое понимание проблемы. Проведи анализ и вычисли, в какие периоды голод достигает своего пика и что в этот момент тебе хочется съесть. Если ты любишь мороженое и можешь “приговорить“ за один раз большую пачку, просто предупреди наступления последней стадии голода и насладись десертом после обеда, а не ночью.













2. Ешь больше белка





Поздние перекусы могут быть намеком организма на то, что ему недостаточно белковой пищи. Поэтому постарайся сделать последний прием наполненным мясом, рыбой, орехами или молочными продуктами. Это поможет избавиться от пустоты в желудке.













3. Пей травяной чай





Любишь после ужина перекусить еще раз? Замени этот прием пищи чаепитием. Горячий чай на травах быстро притупит голод и поможет расслабиться перед сном. Сначала этот ритуал покажется тебе мукой, но скоро превратится в полезную привычку.













4. Выйди на вечернюю прогулку





Небольшая зарядка, пробежка или прогулка по парку избавят тебя от навязчивых мыслей о еде. Помимо этого, физическая активность способствует улучшению пищеварения и сна. По возвращению домой все, что ты захочешь – это упасть в кровать.













5. Больше спи





Кстати, о сне. Ученые утверждают, что его отсутствие может привести к росту аппетита. Если ты ложишься спать поздно, то уровень “гормона голода“ (грелина) повышается, в то время как уровень лептина, гормона, который сигнализирует о насыщенности, снижается.







