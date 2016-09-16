Как побороть осеннюю хандру, советует Яна Соломко

Многим знакомо такое понятие как "осенняя хандра", которая приводит к заеданию плохого настроения и увеличению веса.





Певица Яна Соломко в новом сезоне шоу Зважені та щасливі (СТБ) стала ведущей проекта и поддержкой для толстячков, которые хотят изменить свою жизнь. Исполнительница поделилась своими секретами борьбы с депрессией:





Осенью настроение может очень быстро меняться, но в любом случае, нельзя говорить слово “депрессия“. Нужно отгонять такие мысли. Естественно, плохое настроение может присутствовать, особенно, у нас, девочек. Мы же сумасшедшие (смеется). Сейчас мы поговорим, повеселимся, потом нам кто-то что-то скажет, и мы расплачемся, потом успокоимся. Мы такие существа, это нормально. Мужчины же держат все в себе. Правда, непонятно, что лучше: держать все в себе и раз в году выплескивать все ураганом или иногда капризничать.









Яна Соломко





Как бороться? Нужно себя настроить, что нет никаких депрессий. Я вообще не знаю, что такое осенняя хандра. Случается приступ плохого настроения? Собираете всех друзей у себя дома, готовите сангрию, включаете музыку и танцуете. И жизнь прекрасна!





"Девочкам нужно танцевать. Плохое настроение? Танцуйте. Танцуйте до утра. Нужно получать заряд позитивных эмоций, а этого можно добиться даже самыми простыми способами“.





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