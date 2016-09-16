Почему врачи рекомендуют спать без нижнего белья? (ФОТО)

Почему нельзя спать в нижнем белье





По мнению экспертов, сон в нижнем белье наносит больше вреда, чем пользы, сообщает The Daily Mail. Во избежание размножения болезнетворных бактерий медики рекомендуют избавляться от нижнего белья и давать отдых интимным частям тела.









Бактерии скапливаются и размножаются на тех участках тела, где происходит наибольшее потоотделение, и гениталии к ним относятся в первую очередь. При этом мужчины рискуют своей фертильностью – способностью к оплодотворению.





Доктор Алисса Двек, практикующий гинеколог нескольких медицинских центров Нью-Йорка (США), говорит: “Я часто рекомендую своим пациентам спать без нижнего белья. Если гениталии постоянно покрыты слоем одежды (в особенности из ткани, не впитывающей влагу), создается идеальная среда для размножения бактерий. Это может привести к возникновению опрелостей, раздражений на коже и инфекций“.





Что влияет на качество сна













Чтобы выглядеть свежей, отдохнувшей и крепко спать по ночам исключи факторы, которые тебе получать полноценный отдых













Одиночество - не просто состояние души, но и фактор, мешающий крепкому сну, выяснили ученые. Как показали результаты исследования, у людей, которые чувствуют себя одинокими, более фрагментированный (прерывающийся) сон, по сравнению с теми, кто одиноким себя не считает.













Большая высота также может повлиять сон и привести к увеличению пробуждений. Ведь на большой высоте воздух разреженный и сухой, поэтому дышать там тяжело. Основные факторы, который приводят к нарушению сна на большой высоте - ночная гипоксемия - понижение содержания кислорода в крови и периодическое дыхание. А когда мы дышим неправильно, наш мозг просыпается, сбрасывая оковы нездорового сна.













Сон с домашними любимцами также снижает качество твоего сна. Согласно результатам изыскания, проведенного клиникой Майо, более 50% процентов владельцев домашних животных жалуются на то, что их сон прерывают каждую ночь. Чаще всего это связано с активностью питомцев или их храпом. Чтобы любимцы не нарушали сна, не следует разрешать им спать в спальне, или хотя бы на одной кровати с тобой.













Работа в ночную смену больше сказывается на качестве сна, чем мы думаем. Ночные работники часто жалуются на чувство усталости, нарушение сна и бессонницу. Эти проблемы возникают из-за чувствительности нашего организма к дневному свету, ведь от него мы принимаем сигналы о том, когда нужно бодрствовать, а когда пора спать. А если человек работает по ночам, его циркадный ритм нарушается. То же самое происходит, когда мы пересекаем часовые пояса. Наш мозг готовится заснуть, потому что уже темно в твоей временной зоне, но свет ему мешает. Это нарушает цикл сна-бодрствования, а повторная синхронизация твоего организма занимает еще несколько дней.













Температура в спальне. Температура воздуха в помещении, в котором мы спим, также влияет на качество нашего сна. По вечерам температура нашего тела падает и это является сигналом, что пора спать. А по мере наступления нового дня температура тела постепенно увеличивается, приближаясь к комнатной, что сигнализирует мозгу о том, что пора просыпаться. Однако если в помещении слишком тепло, мы не можем комфортно спать, потому что температура нашего тела также увеличивается. То же самое происходит, если в комнате слишком холодно. Чтобы крепко спать по ночам, постарайся найти оптимальную для тебя температуру и не забывай проветривать помещение перед сном.





Для тех, кто не может отказаться от нижнего белья, Двек рекомендует хлопковые трусики свободного кроя, так называемые “бабушкины трусы“.





Несмотря на то, что врачи не первый раз говорят о вреде сна в нижнем белье, согласно статистике только 18% женщин следуют их советам.





Доктор Брайан Стейкснер, директор Института мужского здоровья США, предупреждает, что мужчины, которые спят с боксерах, ставят под угрозу качество их спермы. Это происходит на фоне того, что в нижнем белье гениталии перегреваются.









“Сон без трусов поможет оптимизировать выработку спермы“, – утверждает ученый.





У “обнаженного“ сна есть еще одно преимущество, помимо описанных выше – сон без нижнего белья помогает понизить кровяное давление.







