Психологические приемы, помогающие худеть

Существуют специальные упражнения, которые помогут изменить ситуацию к лучшему.

1. Подумай о том, какой ты станешь через месяц после того, как достигнешь своей цели и похудеешь, станешь стройной и здоровой. Теперь представь себя через три месяца после этого, а затем шесть месяцев спустя. Концентрируйся на этих образах ровно одну минуту перед тем, как заснуть вечером, и еще одну минуту сразу после того, как проснешься утром: в то время, когда ты засыпаешь, в полусонном состоянии между сном и явью, которое очень напоминает трансовое. Создание мощных положительных эмоций помогает укреплять веру в свою способность добиться успеха.

2. Непременно зафиксируй в письменном виде (делать это лучше на отдельной карточке из плотного картона), чего именно ты хочешь достичь, для чего худеешь, какова цель? Надеть любимые джинсы, пробежать марафон, стать более выносливой, здоровой, сесть на шпагат, полностью сменить гардероб? Также запиши и то, что ты готова сделать (и будешь делать) ради этого результата. Рекомендуем использовать в этих формулировках настоящее, а не будущее время, чтобы и у тебя, и у твоего подсознания не возникло дополнительных соблазнов отложить начало активных действий. «Я хочу достичь того-то? и отныне для этого я делаю то-то».

3. Выясни, какие неконструктивные мысли и поведенческие стереотипы помешали тебе достичь поставленных целей в прошлом. Составь список всех привычек, которые мешают тебе избавляться от лишнего веса (слишком часто заказываешь пиццу на дом, употребляешь слишком много алкоголя или сладкого и т.д.). Затем напиши список альтернативных моделей поведения, которых ты хочешь придерживаться.

4. Веди дневник питания, записывай в него все, что кладешь в рот. Исследования подтверждают, что даже если ты сознательно не ограничиваешь свой рацион питания, дневник заставляет более осознанно подходить к тому, что ты ешь.

5. Проводи время в компании единомышленников, которые либо уже достигли намеченных целей, либо имеют планы, схожие с твоими. В этом случае твое подсознание будет постоянно обрабатывать не только личный опыт, но и общий.

6. Никогда не используй пищу в качестве награды или лечения. Ешь только потому, что тело нуждается в топливе, но давай ему топливо самого лучшего качества.

7. Никогда не запрещай себе что-нибудь из еды, подобный подход делает «запретный плод» еще слаще.