ТОП-5 вопросов о женской груди, которые стесняемся задавать

Казалось бы, повседневные проблемы, о которых часто стесняются говорить и обсуждают максимум с подругами, на самом деле могут привести к серьезным заболеваниям с дорогостоящим лечением. Эксперт проекта Я стесняюсь своего тела, врач-гинеколог Людмила Шупенюк рассказала в эфире программы Все буде добре на СТБ, как сохранить красоту груди, и решить наболевшие проблемы.





Можно ли сохранить форму груди, если постоянно носить лифчик.





Связкам, имеющимся на груди, так же как и остальным связкам тела, свойственно атрофироваться, когда они не используются. Так же и с грудью – если мы тренируем связки, не обязательно даже занимаясь спортом, а как минимум давая груди двигаться, то есть не “затачивая“ ее в бюстгальтер на круглые сутки, мышцы работают и поддерживают эластичность, хорошо держат форму. Если же грудь постоянно находятся на искусственной поддержке бюстгальтером, то велика вероятность, что обвисание груди будет только больше. Мышца не тренируется и перестает выполнять свою функцию.





То, что лифчик препятствует обвисанию груди – всего лишь миф. Он может только увеличить обвисание.





Более того, если девушка спит в бюстгальтере, это чревато передавливанию оттока лимфы из подмышечных лимфатических узлов. Если жестко передавливать лимфатическую систему в этом месте, то ненужные вашему организму вещества, бактерии, токсические вещества, которые должны отсюда оттекать и попадать в венозную систему, чтобы быть удаленным из нашего организма, накапливаются в лимфатических узлах.





Это может привести к образованию опухолей в груди. А бретельки, врезающиеся в тело, пережимают поверхностный нерв, проходящий в плече. А потом мы удивляемся, отчего немеют пальцы рук, да и сами руки. В запущенных случаях они могут частично утратить чувст­вительность, которую непросто вос­становить. Другие симптомы – го­ловные боли, боль в шее и в груди.





Телу нужно давать отдых от сжимающих предметов одежды, хотя бы ночью. В первую очередь, это касается нижнего белья. Дело в том, что большинство женщин так привыкли к бюстгальтеру, что даже не замечают небольшого дискомфорта от него. Как не замечают того, что у лежащего человека лифчик всегда сильнее сдавливает тело, чем при обычной носке.





Оптимальное время в бюстгальтере – 6-8 часов в день. А бюстгальтер на косточках с эффектом пуш-ап – не дольше пары часов в день.









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Как справится с потливостью груди?





Если повышенная потливость наблюдается постоянно и на всем теле – следует обратиться к врачу. Если вы знаете, что причина проблемы – не гипергидроз, то есть повышенная потливость, и что у вас нет нарушений в работе эндокринной системы, то можно использовать косметические средства.





Проблемой потливости груди страдают не только женщины с большой грудью, но также полные люди, и даже мужчины с лишним весом. Есть простое народное средство, которое спасет тучных людей от раздражения кожи потом подмышками, под грудью, между ягодицами и на внутренней стороне бедер. Это кукурузный крахмал. Крахмал используется как пудра-присыпка для «мокрых» зон. В него также можно добавить 3-4 капли эфирного масла чайного дерева, и использовать такую присыпку утром после принятия душа. Масло окажет противовоспалительный эффект и добавит приятного запаха.





Возможно ли восстановить форму груди после родов?





Обычно грудь состоит из связочной и железистой ткани, но в основном – из жира. Во время беременности и при кормлении количество железистой ткани увеличивается, а жировой – уменьшается. Практически вся грудь превращается в железистую ткань.





Когда период кормления подходит к концу, железа начинает постепенно уменьшаться, и на ее место возвращается жировая ткань, а кожа восстанавливает свою упругость. Но если женщина прекращает кормить не постепенно, а резко – жировая ткань не успевает восстановиться, и грудь обвисает. Как результат – уменьшение размера и обвисшая кожа.То есть для сохранения формы груди после родов ребенка надо отлучать постепенно.





При нормальном прохождении этого процесса грудь восстанавливает свою форму и размер в течении года. И для матери, и для малыша физиологичным является продолжение кормления грудью до 1,5-2 лет. В первые 6 месяцев жизни ребенок по возможности должен вскармливаться исключительно грудным молоком. К окончанию срока кормления ребенка надо отлучать не по принципу “все, надо – завтра отлучаю!“ – и с завтрашнего дня больше не даем ему грудь, а постепенно уменьшая количество кормлений, и добавляя прикорм.





Для того, чтобы ускорить процесс восстановления формы груди, важно соблюдать простые правила: делать контрастные водные процедуры для улучшения кровообращения в тканях груди. Пару минут под теплым душем – минутку под прохладным, проходясь по груди легкими массажными движениями. Душ можно заменить контрастными компрессами. Для этого понадобится два полотенца, а также две емкости с водой – горячей и холодной. Горячую ткань прикладываем к груди на 30 секунд, холодную – на минуту. И так – 10 раз. Кроме того, не следует злоупотреблять солью: это приводит к накапливанию воды в соединительных тканях и, как следствие, их растягиванию. Если вы будете таким образом ухаживать за грудью, она восстановится не за год, а в среднем за 8 месяцев.









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Можно ли заниматься спортом без бюстгальтера?





На самом деле 80 процентов женщин занимаются упражнениями в неправильно подобранном бюстгальтере. В результате после тренировки может болеть грудь.





Но это касается не только целенаправленных занятий спортом – во время уборки и выполнения домашней работы грудь часто получает такую же нагрузку и такие же последствия.





Ни в коем случае нельзя заниматься спортом в обычном, повседневном лифчике. Если вы проводите более-менее тщательную уборку дома, а не просто протираете пыль – как минимум моете пол, то для этого тоже желательно использовать спортивный лифчик. Повседневное белье создают для того, чтобы женщина выглядела в нем привлекательно. Отсюда все эти тончайшие лямочки, косточки, тесемки, кружева, синтетика… Все то, что во время выполнения упражнений будет мешать, сдавливать и натирать. И в результате может привести к образованию гематом в груди.





Не менее опасно заниматься спортом обладательницам большой груди без лифчика. При тряске груди во время бега и активного фитнеса она ударяется о грудную клетку, что чревато даже синяками и возникновением уплотнений груди, а так же ее растягиванию.





Для занятий спортом существуют специальные спортивные бюстгальтеры, и их придумали не зря. Но беда в том, что неправильно выбранный спортивный бюстгальтер будет ничем не лучше занятий без него вообще.





Все фитнес-бюстгальтеры обеспечивают фиксацию груди одним из двух способов: либо утягивает ее, прижимая к грудной клетке, либо поддерживают.









Нужно ли постоянно носит бюстгальтер: pinterest.com





Первые делают из плотной эластичной ткани, без разделения на чашечки. Они прекрасно подходят девушкам миниатюрным (размеры АА, А), а также барышням с более пышным бюстом (B). Вторые, с разделением на чашечки, стоит выбирать женщинам с грудью С+.





Также обратите внимание на лямки. Они должны быть мягкими и широкими, не менее 2,5 см. Только при этом условии они не будут врезаться в кожу и при этом обеспечат груди необходимую поддержку. Лямки, которые регулируются по длине, позволят лучше подогнать модель под вас, однако необходимо убедиться, что застежки не будут натирать кожу.





Для девушек с бюстом размера С и более также очень важно, чтобы проходящая под грудью лента была достаточно широкой, эластичной и мягкой – тогда она будет держать бюст на высоте. Дополнительную поддержку груди обеспечит и Т-образная спинка. Оптимально, если она имеет сетчатые вставки – это улучшает вентиляцию и делает выполнение упражнений более комфортным. Прилегающая к телу сторона бюстгальтера должна быть бесшовной.





Спортивный бюстгальтер перед покупкой необходимо примерить. И не просто постоять в нем в примерочной, а подвигаться. Поднимите руки, расправьте плечи и несколько раз глубоко вдохните, округлите спину, нагнитесь, попрыгайте. Лямки и лента под грудью не впиваются в кожу, бюстгальтер не давит и не мешает нормально дышать, грудь не вываливается из него, а спинка не задирается вверх? Отличный выбор!





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