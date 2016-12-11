Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.43
USD
25.95
RUB
0.41
EUR
28.57
USD
26.78
RUB
0.42
Леди
Красота и здоровье
11 декабря 16, 11:00
Как понять, что тебе нельзя молочные продукты
Боль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По статистике, в каждой украинской семье есть человек с непереносимостью молочных продуктов.
Но, к сожалению, чаще всего люди даже не подозревают, что причиной их недомогания является аллергия на молочные продукты.

Кому нельзя молоко?

Определить лактозную недостаточность очень просто. Симптомы непереносимости лактозы проявляются у всех по-разному – у кого-то через 30 минут, у кого-то через 2 часа после употребления молочных продуктов. Вызвать недомогание может как стакан молока, так и кусочек твердого сыра.

Симптомы непереносимости лактозы:

бурчание в животе;

боль в животе;

вздутие;

метеоризм;

диарея и др.

Если вы чувствуете дискомфорт после молока, мороженого или любого другого молочного продукта, это может быть признаком непереносимости лактозы. В таком случае нужно проконсультироваться с доктором и пройти простые и доступные анализы. Симптомы непереносимости лактозы могут появиться или усиливаться с возрастом.

Если у вас диагностировали непереносимость молочных продуктов, не стоит пугаться или отчаиваться. Самый большой недостаток этого диагноза – это необходимость избегать всех продуктов, в которых содержится даже небольшая доля молока. Но и этот недостаток очень легко и быстро нивелируется.

Проблемой непереносимости лактозы плотно занимается ведущий кулинар и эксперт по здоровому питанию Уриэль Штерн. Дело в том, что часто люди не пытаются найти замену кальцию, а просто кардинально сокращают свой рацион. Таким образом, организм не получает достаточное количество витаминов и микроэлементов, что может привести к ухудшению состояния здоровья.

Сейчас готовится целая информационно-образовательная программа по полноценному питанию для людей с непереносимостью лактозы. Началась она серией мастер-классов Уриэля Штерна, на которых каждый может убедиться, что можно приготовить молоко из орехов, мороженое, эклеры и даже пиццу без молочных продуктов – просто и доступно.

Для скептиков отметим, что замена молока на ореховое и соевое – это не дорогое удовольствие, а доступная необходимость. Для примера – литр такого молока будет стоить не дороже 2,5 гривен.

Заботься о своем здоровье и кушай вкусно!


Источник: ivona
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как правильно пить кофе с пользой для здоровья
noimageСпеции, которые защищают от рака
noimageСпособы применения кокосового масла для здоровья волос
noimage4 главных принципа рационального питания
noimageКак сохранить здоровье зубов - советы врачей
Лента новостей