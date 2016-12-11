Как понять, что тебе нельзя молочные продукты

Но, к сожалению, чаще всего люди даже не подозревают, что причиной их недомогания является аллергия на молочные продукты.





Кому нельзя молоко?





Определить лактозную недостаточность очень просто. Симптомы непереносимости лактозы проявляются у всех по-разному – у кого-то через 30 минут, у кого-то через 2 часа после употребления молочных продуктов. Вызвать недомогание может как стакан молока, так и кусочек твердого сыра.





Симптомы непереносимости лактозы:





бурчание в животе;





боль в животе;





вздутие;





метеоризм;





диарея и др.





Если вы чувствуете дискомфорт после молока, мороженого или любого другого молочного продукта, это может быть признаком непереносимости лактозы. В таком случае нужно проконсультироваться с доктором и пройти простые и доступные анализы. Симптомы непереносимости лактозы могут появиться или усиливаться с возрастом.





Если у вас диагностировали непереносимость молочных продуктов, не стоит пугаться или отчаиваться. Самый большой недостаток этого диагноза – это необходимость избегать всех продуктов, в которых содержится даже небольшая доля молока. Но и этот недостаток очень легко и быстро нивелируется.





Проблемой непереносимости лактозы плотно занимается ведущий кулинар и эксперт по здоровому питанию Уриэль Штерн. Дело в том, что часто люди не пытаются найти замену кальцию, а просто кардинально сокращают свой рацион. Таким образом, организм не получает достаточное количество витаминов и микроэлементов, что может привести к ухудшению состояния здоровья.





Сейчас готовится целая информационно-образовательная программа по полноценному питанию для людей с непереносимостью лактозы. Началась она серией мастер-классов Уриэля Штерна, на которых каждый может убедиться, что можно приготовить молоко из орехов, мороженое, эклеры и даже пиццу без молочных продуктов – просто и доступно.





Для скептиков отметим, что замена молока на ореховое и соевое – это не дорогое удовольствие, а доступная необходимость. Для примера – литр такого молока будет стоить не дороже 2,5 гривен.





Заботься о своем здоровье и кушай вкусно!







