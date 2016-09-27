5 вещей, которые опасно делать перед сном

Однако некоторые вещи нежелательно делать прямо перед сном, чтобы не было бессонницы.





Вам часто снятся кошмары? Вы страдаете от плохого сна или бессонницы? Вам трудно бывает уснуть? Зачастую качество сна зависит не только от того, как мы проведем день, но и как мы его закончим. Что нельзя делать за 2 часа до сна?





1. ПИТЬ И ЕСТЬ





Диетологи рекомендуют не употреблять перед сном тяжелую пищу, которая долго переваривается. Например, жирное мясо, мучное, сладкое. Такая пища может запросто нарушить качество сна, и ночь пройдет тревожно и беспокойно. Если вы не можете уснуть на голодный желудок, выпейте перед сном стакан воды, кефира или ряженки. Съешьте одно яблоко, огурец или помидор. Ни в коем случае не пейте перед сном кофе или чай: кофеин только возбуждает нервную систему.





2. ПРИНИМАТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И АНТИДЕПРЕССАНТЫ





Многие лекарства, если их принять на сон грядущий, могут оказать негативное влияние на наш сон. Например, препараты, блокирующие болевой синдром, обладают возбуждающим действием. Врачи рекомендуют употреблять медикаменты за несколько часов до сна, кроме, естественно, снотворных.





3. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАДЖЕТАМИ





Причиной плохого сна или даже бессонницы могут стать гаджеты, без которых мы не представляем свою жизнь. Яркий свет, исходящий от экрана смартфона или планшета, «включает» наш мозг и активизирует мыслительные процессы. Врачи не рекомендуют перед сном читать, смотреть телевизор, долго говорить по мобильному телефону, серфить по Интернету и чатиться в соцсетях.





4. ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ





Усиленная физическая нагрузка уж никак не приведет в равновесие нервную систему, чтобы мы могли спокойно уснуть. Откажитесь перед сном от интенсивных занятий спортом. Если вы привыкли совершать вечернюю пробежку, лучше закончить ее как минимум за 2 часа до сна. А вот гулять перед сном очень даже полезно: выйдите в близлежащий парк и подышите свежим воздухом 20 минут.





5. КУРИТЬ И ПИТЬ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ





Вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем, однозначно влияют на качество сна. Никотин повышает возбудимость нервной системы, а это гарантия плохого сна. Спиртные напитки в большинстве случаев действуют как снотворное. Но это только в первую фазу сна. Дальше влияние алкоголя проявляется уже во время сна. Кроме того, может хотеться пить, кружиться голова, в результате вы часто просыпаетесь, а утром ощущаете себя разбитыми.





Сладких вам снов!



