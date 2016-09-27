Как похудеть: реальные советы

Тучность — это не просто проблема внешнего вида, это прямая угроза здоровью. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на весь организм. Из-за лишних килограммов ухудшается состояние позвоночника и суставов. Лишний вес увеличивает риск развития онкозаболеваний, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов. Уже страшно? Не бойтесь! Ведь в этой статье мы расскажем, как можно реально похудеть.





Итак, для начала давайте узнаем индекс массы тела (ИМТ). ИМТ = вес (в кг)/[рост (в метрах)]2.





После того как вы вычислили свой ИМТ, легко выяснить, находится ли ваш вес в здоровом диапазоне:





здоровый вес: ИМТ от 18,5 до 24,5;

избыточный вес: ИМТ от 24,5 до 29,9;

ожирение: ИМТ выше 30.





Также полезно оценить объем талии: в норме у мужчин он не должен превышать 102 см, а у женщин — 88 см.





Главные причины избыточного веса и ожирения — недостаток физической активности и чрезмерное потребление пищи. Соответственно, здоровое питание и занятия спортом — это два столпа эффективного снижения веса. Вам не удастся сбросить лишнее и удерживать массу тела в пределах нормы, если вы не желаете отрываться от дивана или отказываться от сдобы на завтрак, обед и ужин.





С ЧЕГО НАЧАТЬ?





Чтобы добиться снижения массы тела, прежде всего необходимо вычислить причины, которые заставляют вас принимать пищу, но не имеют ничего общего с чувством голода. В наше время люди хватаются за ложку и вилку, испытывая тревогу или депрессию или, наоборот, переживая какое-то радостное событие. Поэтому первый шаг — улучшить взаимоотношения с пищей и научиться распознавать истинное чувство голода. Это можно сделать самостоятельно (путем осознания проблемы, ведения пищевого дневника и строгого самоконтроля) или с помощью врача-диетолога (иногда необходима помощь и психолога).





ПИРАМИДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ





Согласно так называемой пирамиде здорового питания (ПЗП) основой (первым этажом) вашего рациона должны стать зерновые. В них мало жиров, они поставляют организму необходимые клетчатку, минералы, витамины. Эта группа продуктов является источником полезных сложных углеводов.





Второй этаж ПЗП — овощи и фрукты. Это ценные поставщики витаминов, углеводов и клетчатки. Фрукты хорошо употреблять на завтрак, а также в качестве перекусов в течение дня.





На следующем этаже ПЗП представлены продукты животного происхождения — молочные, мясные продукты, птица, яйца, а также бобовые и орехи. Такая пища обеспечивает организм важными питательными веществами, в первую очередь белком, кальцием, железом, цинком.





На вершине ПЗП — жиры, сахар и сладости. Им отводится очень мало места, и выбирать надо только полезные. Нужно до минимума сократить потребление насыщенных жиров и холестерина.





Важное замечание для желающих похудеть: фундаментом ПЗП должна быть регулярная физическая активность. А чтобы сократить количество съедаемой пищи, откажитесь от больших тарелок. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу.





В САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ





Лечением людей с избыточным весом сегодня занимаются и хирурги. Соответствующий раздел хирургии называется бариатрической хирургией. Оперативное вмешательство почти во всех случаях гарантирует избавление от лишнего веса. Оно эффективнее, чем любые диетические программы, но, безусловно, сопряжено со значительным риском. Главные показания к таким операциям — ИМТ свыше 40 и безуспешное применение других способов похудения. Операции можно разделить на две основные категории: сужение желудка и уменьшение его объема. То есть человеку достаточно съесть всего одну ложку пищи, чтобы барорецепторы насыщения стали посылать в головной мозг сигнал о сытости. Человек начинает есть гораздо меньше и, соответственно, теряет в весе. Существуют другие способы: операции желудочного шунтирования, а также введение в желудок баллона. Но помните: любая операция сопряжена с риском и не относится к заурядным процедурам. Кроме того, даже тем, кто перенес подобную операцию, приходится прикладывать усилия для сохранения результата: заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового рациона.



