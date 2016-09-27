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Леди
Красота и здоровье
26 сентября 16, 19:12
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
зубы
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Очень часто неприятный запах изо рта — следствие несоблюдения правил гигиены полости рта и образа жизни человека.
Мы расскажем вам, как избавиться от этой проблемы раз и навсегда!

8 шагов к цели!

На самом деле, цель не одна! Прислушавшись к нашим рекомендациям, вы достигнете сразу 3:

- Зубы всегда чистые, в них нет застрявших остатков пищи.
- Десны розовые, не болят и не кровоточат во время чистки зубной щеткой или зубной нитью.
- Неприятный запах изо рта — не беспокоит.

К рекомендациям относятся следующие:

Чистите зубы не менее двух раз в день не менее 2 минут, соблюдая правильную технику.

Используйте средства по уходу за полостью рта, содержащие фториды, в том числе зубную пасту.

Дополнительно используйте ополаскиватель после каждой чистки. Он помогает удалить бактерии из труднодоступных мест, поверхностей щек и языка и сохраняет свежесть дыхания дольше.

Не забывайте о чистке языка и внутренней поверхности щек: язык можно чистить скребком или зубной щеткой со специальной поверхностью на противоположной стороне от щетины. Есть специальные щетки, которые достаточно эффективно с этим справляются. зубная нить

Ежедневно пользуйтесь зубной нитью для удаления налета из межзубных пространств и вдоль линии десны.

Регулярно проходите осмотры у стоматолога — не менее 2 раз в год, даже если у вас ничего не болит. Стоматологи также рекомендуют проводить профессиональную гигиену полости рта 2 раза в год.

Желательно отказаться от вредных привычек: табакокурения и приема алкоголя.

Для профилактики болезней десен хотя бы раз в год делайте профессиональную гигиену полости рта и снимайте зубной камень у врача-стоматолога (или пародонтолога).

И помните, здоровые зубы не только позволяют вам хорошо выглядеть и чувствовать себя, они делают правильным процесс потребления пищи. От состояния здоровья полости рта во многом зависит благополучие всего вашего организма. Приучайте детей с раннего детства правильно следить за полостью рта. Вдохновляйте их своим примером!

Источник: http://www.moirebenok.ua/
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