Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Мы расскажем вам, как избавиться от этой проблемы раз и навсегда!





8 шагов к цели!





На самом деле, цель не одна! Прислушавшись к нашим рекомендациям, вы достигнете сразу 3:





- Зубы всегда чистые, в них нет застрявших остатков пищи.

- Десны розовые, не болят и не кровоточат во время чистки зубной щеткой или зубной нитью.

- Неприятный запах изо рта — не беспокоит.





К рекомендациям относятся следующие:





Чистите зубы не менее двух раз в день не менее 2 минут, соблюдая правильную технику.





Используйте средства по уходу за полостью рта, содержащие фториды, в том числе зубную пасту.





Дополнительно используйте ополаскиватель после каждой чистки. Он помогает удалить бактерии из труднодоступных мест, поверхностей щек и языка и сохраняет свежесть дыхания дольше.





Не забывайте о чистке языка и внутренней поверхности щек: язык можно чистить скребком или зубной щеткой со специальной поверхностью на противоположной стороне от щетины. Есть специальные щетки, которые достаточно эффективно с этим справляются. зубная нить





Ежедневно пользуйтесь зубной нитью для удаления налета из межзубных пространств и вдоль линии десны.





Регулярно проходите осмотры у стоматолога — не менее 2 раз в год, даже если у вас ничего не болит. Стоматологи также рекомендуют проводить профессиональную гигиену полости рта 2 раза в год.





Желательно отказаться от вредных привычек: табакокурения и приема алкоголя.





Для профилактики болезней десен хотя бы раз в год делайте профессиональную гигиену полости рта и снимайте зубной камень у врача-стоматолога (или пародонтолога).





И помните, здоровые зубы не только позволяют вам хорошо выглядеть и чувствовать себя, они делают правильным процесс потребления пищи. От состояния здоровья полости рта во многом зависит благополучие всего вашего организма. Приучайте детей с раннего детства правильно следить за полостью рта. Вдохновляйте их своим примером!



