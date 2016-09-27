Пилинг для укрепления волос

Причин ослабленных волос – масса. Это и плохая экология, и неверный уход, и постоянные стрессы, и различные заболевания.





Помимо этого, причиной ослабленных волос является и то, что многие женщины попросту не берегут его. Однако есть много женщин, которые просто не знают как уберечь свой волос, поэтому придумывают массу ухищрений для того чтобы красота их волос сохранилась как можно дольше.

Несколько веков назад красавицы заваривали кипятком черный хлеб, затем в течении суток его настаивали, после чего втирали в кожу головы. Этот способ способствовал укреплению волос, предотвращая его выпадение.

В наше время существует более удобный способ - это пилинг для волос. В результате процедуры кожный покров головы очищается о накопившихся за долгое время ороговевших клеток, а так же большого количества жирных кислот. Как показывает практика, в результате пилинга кожа головы насыщается кислородом, что способствует улучшению питания волос у самых корней и их дальнейшему активному росту. На сегодняшний день маска пилинг для волос является самым эффективным средством для сохранения красоты волос и их укрепления.

Показания к применению маски-пилинг для волос

Являясь абсолютно безвредным пилинг для волос ни коим образом не вредит структуре волос. Данная процедура подходит для всех женщин, их возраст не играет ни какой роли. Однако, молодым женщинам пилинг необходим несколько чаще, чем более зрелым женщинам. Объясняется это тем, что у молодых гормональные выбросы кислот более сильные, нежели у остальных. Заблокированные поры кожного покрова головы способствуют выпадению волос и угасанию их красоты.

Маска-пилинг для волос очень бережно очищает кожу головы, вследствие чего корни волос сразу же получают столь необходимое им питание. Специальный лечебно-витаминный комплекс, который входит в состав маски, состоит из различных витаминов и минеральных веществ и ряда биологически активных элементов. Также в комплекс входит витамин D, основная задача которого – оказывать лечебно-восстановительное действие. Восстановить ослабленные волосы с помощью витаминов можно самостоятельно, как это сделать мы рассказывали в статье витамины для волос.

Отзывы женщин про маску пилинг для волос

Многие женщины, отмечают то, что только после пилинга их волосы стали гораздо красивее и выглядят более ухоженными, нежели раньше. Хотя раньше они использовали средства по уходу за волосами только от самых известных производителей, эффекта такого не наблюдалось. Именно пилинг является тем самым средством, которое помогает женщине стать еще обворожительнее и красивее.

Еще одним достоинством пилинга для волос можно назвать то, что теперь вам не нужно столько средств по уходу за волосами, которое вы использовали раньше.



