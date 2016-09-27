Секреты красивой кожи лица

Причём предпочтение всегда отдается натуральным продуктам. Одним из таких новых особо эффективных продуктов для пилинга кожи стала виноградная косточка.

Ни для кого не секрет, какими полезными свойствами обладает виноград, и, как доказали специалисты, самые лучшие сокровища таятся именно внутри виноградной косточки.

Масло виноградной косточки чрезвычайно богато линолевой кислотой (порядка 80%), которая отвечает за состояние влажности кожи, её способности к обновлению (регенерации). Кроме того, виноградная косточка - лидер по содержанию витамина Е, который по праву признан витамином красоты. Все эти бесспорные преимущества обусловливают всё большую популяризацию виноградного пилинга.

Помимо измельчённой виноградной косточки в состав виноградного пилинга обычно вводят натуральные растительные экстракты (на основе которых производят растительный пилинг), лучшие сорта мёда (чаще цветочные), эфирные масла, а также воду.

Свойства виноградного пилинга

Уникальные антиоксидантные способности винограда, а также большое содержание в нём полифенолов и процианидов, способствуют тому, что применение виноградного пилинга катализирует энергетические процессы в коже, связывает свободные радикалы, усиливает липидный обмен ( идеально при проблеме целлюлита), предупреждает старение кожи. Измельчённая виноградная косточка, играя роль отличного абразива, при этом ещё и оказывает мощнейший питательный эффект за счёт своего уникального состава. Питательный и восстанавливающий эффект виноградного пилинга усиливается ещё и за счёт добавленных компонентов: мёд и эфирные масла увлажняя и питая, ещё и успокаивают глубоко очищенную кожу.

Клиенты СПА-салонов так описывают эффект, полученный после виноградного пилинга: «очищенная (скорее отполированная) кожа, которая буквально светится здоровьем за счёт полученного питания и увлажнения».

Виноградный пилинг применяется в салонах красоты как отдельная процедура, так и к виде подготовки к другим питательным и увлажняющим процедурам, в особенности перед антицеллюлитными программами. Хороший эффект виноградный пилинг оказывает перед посещением соляриев или открытых пляжей: применение за день до принятия загара обеспечит его красоту и равномерность.

Отзывы про пировиноградный пилинг

Уникальные свойства виноградного пилинга способствуют тому, что он всё чаще применяется в салонах красоты как альтернатива химического плинга, который, как известно, противопоказан при чувствительной коже, склонной к аллергиям.

Виноградный пилинг подходит для любого типа кожи, в связи с чем обретает в настоящее время всё большую популярность.



