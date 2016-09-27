Полезные свойства кофе против целлюлита

Этот ароматный напиток тонизирует, подымает настроение, стимулирует мыслительную деятельность, прогоняет сонливость и прочее.

Однако часто они не понимают, что чрезмерное употребление кофе может вызвать множество заболеваний, в число которых входит целлюлит.

Конечно, вовсе отказываться от кофе не стоит. Одна чашечка утром будет только полезна. Поэтому нужно просто сократить его потребление.

Хотя чрезмерное потребление кофе вовнутрь может способствовать развитию целлюлита, наружное его применение имеет обратный эффект. Сегодня многие используют кофе против целлюлита. Кофеин способен ускорять расщепление жиров и стимулировать обмен веществ. Поэтому многие домашние средства от целлюлита имеют его в своем составе.

Использование кофе от целлюлита дает хорошие результаты, особенно если при этом применять антицеллюлитное питание и антицеллюлитные продукты. В общем, любые участки тела, на которые наносится состав с кофеином, будут постепенно худеть. Этот эффект признан многими косметическими фирмами, которые выпустили целые серии кремов и лосьонов на основе кофеина.

Как использовать кофе против целлюлита

Использовать кофе для уничтожения целлюлита, любая женщина может и дома. Для этого берется кофейная гуща, оставшаяся после заваривания напитка или просто мелко помолотый кофе.

Для усиления эффекта в кофе следует добавить апельсиновое масло для похудения, после чего натирать составом проблемные места. Получившуюся смесь лучше применять после купания. Благодаря своим свойствам скраба, он придаст коже мягкость и нежность.

После нанесения кофейного состава, нужно обернуть проблемное место пленкой, полежать тридцать минут и смыть. Не забудьте после смывания нанести на тело какой-то увлажняющий или антицеллюлитный крем, питательным веществом из которого после данной процедуры будет гораздо легче проникнуть в глубокие слои кожи.

Выбирая кофе для антицеллюлитных процедур помните, что лучший эффект дадут не обжаренные "зеленые" зерна, в которых кофеина гораздо больше чем в обжаренных.

Эффективность кофеина против целлюлита

Хотя эффективность кофеина против целлюлита уже доказана. Для быстрого достижения результата одного этого метода недостаточно, его следует сочетать с диетой, активным образом жизни, занятиями фитнесом, правильным питанием и так далее.



