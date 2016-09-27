Секреты ухода за кожей вокруг глаз

Из-за того, что в этой зоне нет подкожного жира и мышц, начинается преждевременной старение, образование морщин и возникновение сухости. За кожей вокруг глаз нужно начинать ухаживать своевременно.





Банан. Если появились первые морщинки, то избавиться от них можно при помощи банана. Подготовьте: 1 банан; 1 ст. л. сливочного масла. Разомните мякоть фрукта. Понадобится лишь 1 столовая ложка мякоти. Растопите сливочное масло, и смешайте с банановой мякотью. Для большего эффекта смесь "вбивают" в кожу легкими движениями пальцев, и оставляют на 15 минут.





Использованный пакетик чая. Если у вас остались использованные чайные пакетики, то не спешите выкидывать. С их помощью можно убрать следующие проблемы, связанные с кожей век: убрать отечность; увлажнить кожу; освежить взгляд; убрать синеву. Если чайных пакетиков нет, то можно намочить ватные диски в свежезаваренном остывшем чае и положить их на веки. Такой метод помогает быстро восстановить внешность перед важной деловой встречей или свиданием.





Масло. Это средство богато витаминами и хорошо увлажняет кожу. Можно использовать касторовое, виноградное, кокосовое, подсолнечное или оливковое.





Картофель. Убрать морщины и отеки поможет сырой или отварной картофель. Для этого делают кашицу из тертого овоща и оливкового масла или сметаны. Оставляют маску на 20 минут. Результат - свежая и сияющая кожа.





Огурцы. Если кожа выглядит уставшей, можно провести экспресс восстановление при помощи огурцов. Для этого порежьте овощ толстыми кружочками и приложите к глазам на 30 минут. Если кожа вокруг глаз стала красной, а кожа заметно уставшей, то помогут примочки из огуречного сока.





Мед и желток. Для чувствительной кожи век можно делать специальную маску. Для этого подготовьте яичный желток, мед и сухое молоко. Накладывают на кожу вокруг глаз и выдерживают 20 минут.





Овсянка. Лучшим средством для увядающей кожи является овсяная крупа. Для маски понадобится: 15 грамм овсянки; 30 грамм жирных сливок. Крупу перемалывают и заливают на 10 минут горячими сливками. Остывшую смесь наносят на кожу вокруг глаз и выдерживают 20 минут. Смывается теплой водой.







