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Леди
Красота и здоровье
27 сентября 16, 14:59
Новый способ профилактики сахарного диабета
миндаль и фисташки
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Сахарный диабет заболевание, ограничивающие людей в лакомствах.
А порадовать себя сладеньким всегда хочется. По этому необходимо проводить профилактику сахарного диабета. Для этого рекомендуется в рацион добавить орехи. Сделать неотъемлемым угощением на вашем столе: миндаль и фисташки. Доказано что эти орехи предотвращают развитие инсулиннезависимого сахарного диабета (тип ІІ). Особенно стоит воспользоваться рекомендацией, людям, предрасположенным к заболеванию диабетом. Такой вывод сделали ученые Испанского Университета Ровира и Вирхилий.

Был проведен опыт, испытуемые употребляли каждый день фисташки, в течение четырех месяцев. В результате, анализы их крови показали, что фисташки благотворно влияют на рецепторы клеток чувствительных к инсулину. Также орех влияет на концентрацию инсулина и глюкозы в крови. У испытуемых склонных к ожирению, за 4 месяца не прибавилось ни одного килограмма, при том же образе жизни, что и без ореха. Следовательно, фисташки активно влияют на обмен веществ, что в свою очередь помогает хорошо усваиваться пище, и не откладывать жировые клетки в «резерв».

Также было установлено, что при получении в дневной рацион 43 г миндаля, участники эксперимента имели более низкий постпрандиальный уровень глюкозы. Кроме того, участники чувствовали сытость. Так как орехи хранят в себе микроэлементы, которые дают организму энергию. Если хотите лакомиться сладким всегда, вам всего лишь нужно включить в план питания орехи.

Источник: http://www.percare.ru/
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