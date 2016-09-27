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Леди
Красота и здоровье
27 сентября 16, 15:16
5 домашних способов избавиться от ломкости ногтей
ногти
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Чтобы ногти всегда выглядели красивыми и ухоженными, не обязательно тратить на них целое состояние.
Нужно просто знать лайфхаки, которые помогают поддерживать ногти в порядке.
 
Крем для рук
Если ты хочешь укрепить ногти, тогда обрати внимание на солнцезащитный лосьон с высоким уровнем SPF. Он сделает так, что твои ногти перестанут слоиться.

База
Используй для маникюра только те покрытия, в которых содержится протеин и кальций. Они стимулируют рост ногтей и делают их менее ломкими. Такой базой можно покрывать даже изнанку отросшего ногтя.

Маска для ногтей
Для самой простой маски для ногтей понадобится ложка оливкового масла и пара капель лимонного сока. Смесь этих ингредиентов нужно втирать в кутикулу и ногтевую пластину. После этого стоит надеть хлопчатобумажные перчатки. Маску можно сделать на ночь и спать в перчатках до утра.

Витаминный комплекс
Несколько раз в год, особенно перед весной, нужно принимать комплекс витаминов, аминокислот и минералов. Очень важны для здоровья ногтей витамины группы В, витамин Е, С, а также магний, кальций и цинк. Они помогают ногтям быть здоровыми и красивыми. Рекомендуем тебе использовать «Витрум Бьюти», в котором есть все необходимые витамины и микроэлементы для здоровья ногтей.

Дополнительная защита
Используй перчатки, когда занимаешься домашними делами, и не увлекайся гелевыми покрытиями, особенно суперстойкими. Они вытягивают жидкость из ногтевой пластины и делают ее хрупкой.

Источник: http://liza.ua/
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