5 домашних способов избавиться от ломкости ногтей

Нужно просто знать лайфхаки, которые помогают поддерживать ногти в порядке.

Крем для рук

Если ты хочешь укрепить ногти, тогда обрати внимание на солнцезащитный лосьон с высоким уровнем SPF. Он сделает так, что твои ногти перестанут слоиться.





База

Используй для маникюра только те покрытия, в которых содержится протеин и кальций. Они стимулируют рост ногтей и делают их менее ломкими. Такой базой можно покрывать даже изнанку отросшего ногтя.





Маска для ногтей

Для самой простой маски для ногтей понадобится ложка оливкового масла и пара капель лимонного сока. Смесь этих ингредиентов нужно втирать в кутикулу и ногтевую пластину. После этого стоит надеть хлопчатобумажные перчатки. Маску можно сделать на ночь и спать в перчатках до утра.





Витаминный комплекс

Несколько раз в год, особенно перед весной, нужно принимать комплекс витаминов, аминокислот и минералов. Очень важны для здоровья ногтей витамины группы В, витамин Е, С, а также магний, кальций и цинк. Они помогают ногтям быть здоровыми и красивыми. Рекомендуем тебе использовать «Витрум Бьюти», в котором есть все необходимые витамины и микроэлементы для здоровья ногтей.





Дополнительная защита

Используй перчатки, когда занимаешься домашними делами, и не увлекайся гелевыми покрытиями, особенно суперстойкими. Они вытягивают жидкость из ногтевой пластины и делают ее хрупкой.



