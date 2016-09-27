Все, что вы не знали о пользе черного риса

Его собирали в горах Тибета, а о полезных свойствах этой крупы ходили легенды. Сегодня найти продукт на прилавках магазинов намного проще, хотя для большинства из нас он по-прежнему остается экзотикой. Редакция 4mama расскажет, почему стоит включить черный рис в свой рацион.





Полезные свойства черного риса

Известно, что черный рис содержит много белка, клетчатки, а также 18 ценнейших для организма аминокислот. Зернышко черного риса может похвастать высокой концентрацией витамина В, селена, магния, цинка и калия. А благодаря содержанию в продукте оризанола данный сорт риса рекомендуют употреблять сердечникам.





Доказано, что черный рис снижает уровень холестерина в крови, облегчает симптомы менопаузы у женщин, а также помогает мозгу справиться с повышенной умственной нагрузкой.

Свойства черного риса заинтересовали и ученых. В результате проведенных исследований было выявлено, что по количеству содержащихся антиоксидантов антоцианов, черный рис может соперничать с такими полезными продуктами, как черника, красный виноград, красный лук и земляника.

Употребление данного сорта риса укрепляет кровеносную систему, а также препятствует изменениям в структуре ДНК человека. Включив этот злак в свой рацион, можно оздоровить волосы, ногти, улучшить зрение, справиться с малокровием, а также помочь своему организму набраться сил.

Кулинарные особенности черного риса

Черный рис обладает легким ореховым привкусом, а отличительной чертой продукта является аромат попкорна. Сегодня эту разновидность злаковой культуры выращивают в Таиланде, на Бали и в Китае.

Существует два вида черного риса: тайский и тибетский (нанкин). Первый является основой рациона у тайцев. А подают его чаще всего с вареными овощами и рисовым соусом. Что касается тибетского черного риса, то он отличается слегка травянистым вкусом, поэтому лучше всего дополняет салаты и суши. Варить тибетский рис нужно около 30 минут. При этом данный злак никогда не слипается, а вода после его варки приобретает красивый свекольный оттенок.



