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Леди
Красота и здоровье
27 сентября 16, 15:19
Все, что вы не знали о пользе черного риса
черный рис
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С древних времен черный рис считали пищей императоров.
Его собирали в горах Тибета, а о полезных свойствах этой крупы ходили легенды. Сегодня найти продукт на прилавках магазинов намного проще, хотя для большинства из нас он по-прежнему остается экзотикой. Редакция 4mama расскажет, почему стоит включить черный рис в свой рацион.

Полезные свойства черного риса
 
Известно, что черный рис содержит много белка, клетчатки, а также 18 ценнейших для организма аминокислот. Зернышко черного риса может похвастать высокой концентрацией витамина В, селена, магния, цинка и калия. А благодаря содержанию в продукте оризанола данный сорт риса рекомендуют употреблять сердечникам.

Доказано, что черный рис снижает уровень холестерина в крови, облегчает симптомы менопаузы у женщин, а также помогает мозгу справиться с повышенной умственной нагрузкой.
 
Свойства черного риса заинтересовали и ученых. В результате проведенных исследований было выявлено, что по количеству содержащихся антиоксидантов антоцианов, черный рис может соперничать с такими полезными продуктами, как черника, красный виноград, красный лук и земляника.
 
Употребление данного сорта риса укрепляет кровеносную систему, а также препятствует изменениям в структуре ДНК человека. Включив этот злак в свой рацион, можно оздоровить волосы, ногти, улучшить зрение, справиться с малокровием, а также помочь своему организму набраться сил.
 
Кулинарные особенности черного риса
 
Черный рис обладает легким ореховым привкусом, а отличительной чертой продукта является аромат попкорна. Сегодня эту разновидность злаковой культуры выращивают в Таиланде, на Бали и в Китае.
 
Существует два вида черного риса: тайский и тибетский (нанкин). Первый является основой рациона у тайцев. А подают его чаще всего с вареными овощами и рисовым соусом. Что касается тибетского черного риса, то он отличается слегка травянистым вкусом, поэтому лучше всего дополняет салаты и суши. Варить тибетский рис нужно около 30 минут. При этом данный злак никогда не слипается, а вода после его варки приобретает красивый свекольный оттенок.

Источник: http://4mama.com.ua/
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