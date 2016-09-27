7 народных средств для здоровья поджелудочной

1. Для поджелудочной железы полезна гречка с кефиром. Тщательно перебрать и промыть стакан гречневой крупы. Затем крупу подсушить, перемолоть в кофемолке, залить 1 стаканом кефира и оставить так на ночь. Через 12 ч готовое средство разделить на 2 части. Одну порцию съесть вместо завтрака, вторую – за 2 ч до сна. И так продолжать в течение 10 дней. Сделать перерыв в 10 дней и снова в течение 10 дней лечиться гречкой с кефиром.

Одновременно с кефирно-гречневым лечением принимать настой сбора трав: листья мяты перечной, корень девясила, семена укропа, траву сушеницы, зверобой, кориандр посевной смешать в равных частях. Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. сбора, настоять 1 ч. Процедить и пить по 1 /2 стакана 4–5 раз в день за 30 мин до еды.





2. Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы, настоять в течение ночи, тепло укутав. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Настой можно заменить водочной настойкой цветков календулы, которую необходимо применять 30 капель 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение длится от 1,5 до 2 месяцев. Во время лечения вместо сахара желательно употреблять мед.





3. Ежедневно утром и вечером за 2 часа до еды выпивать по 100–200 мл свежеприготовленного сока картофеля, а через 5 мин – свежего домашнего кефира. Картофель желательно брать розового цвета. Сок готовить, не срезая кожуры. Курс лечения – 15 дней, перерыв – 12 дней. Необходимо принять 3–4 курса лечения.





4. При воспалении поджелудочной железы полезен клюквенный сироп (сок, морс), смешанный с сахаром или разведенный водой. Пить по 50-100 мл перед едой.





5. Измолоть в порошок в кофемолке конопляное семя. Вечером залить 2 стаканами молока 1 полную чайную ложку порошка, поставить на огонь, довести до кипения и продолжать кипятить на малом огне до тех пор, пока молоко не испарится наполовину. Остудить и процедить через 3 слоя марли. Утром выпить это средство натощак, а через 2 ч принять 2 таблетки но-шпы, а через 2,5 ч можно принимать пищу. Курс лечения 5 дней, после – 10 дней перерыв, и лечение снова повторить. И так 3 раза.





6. Полезно пить лимонную воду. Для ее приготовления выдавить сок 1 лимона выжать в 1 стакан с водой.





7. Целебными свойствами обладает кисель, полученный из овса. Промыть в дуршлаге 100 г чистого, непротравленного овса в шелухе (его можно купить на рынке). Можно использовать и цельную овсяную крупу, но в шелухе намного лучше.

Залить овес 1,5 л воды в эмалированной кастрюле, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на малом огне 1 ч, настоять 40 мин. После этого овес растолочь прямо в кастрюле деревянной толкушкой и доварить его еще 20 мин. Остудить и процедить через сито. Получится белая жидкость, похожая на молоко. Ее и нужно пить по 100 г (детям по 50 г) 3–4 раза в день перед едой. Хранить овсяное молоко нужно в холодильнике не более двух дней.





Будьте здоровы!



