Диетологи назвали фрукт, предотвращающий ожирение и диабет

По мнению врачей, всем, кто следит за здоровьем или борется с лишним весом, стоит ввести в свой рацион питания манго, пишет Medikforum.





Эксперименты, доказывающие положительное воздействие манго на организм, проводили сотрудники Университета Оклахомы. Исследование продолжалось на протяжении 12 недель.





Подопытными ученых стали 60 мышей, которых разделили на четыре группы по типу питания. Одна из них была контрольной (грызунов кормили привычной едой), во вторую вошли животные, которые получали около 10% калорий из жиров, третья группа получала из жиров 60% калорий. Оставшимся мышам давали максимальное количество жирной пищи, а также регулярно подкармливали их манго.





Ни для кого не секрет, что пристрастие к употреблению жирных продуктов изменяет баланс микроорганизмов в кишечнике в худшую сторону. Как показали более ранние исследования, эти изменения чреваты развитием таких заболеваний, как ожирение и сахарный диабет второго типа. Но американские ученые нашли способ справиться с этой проблемой.





Их эксперимент с лабораторными животными доказал, что плоды манго способствуют увеличению популяции полезных микроорганизмов в кишечнике человека, за счет чего и появляется позитивный диетический эффект.





Стоит также отметить, что всего одна чашка нарезанного манго приравнивается к приличной порции антиоксидантов и вмещает более 20 различных витаминов и минеральных веществ.





Этот фрукт является ценным источником клетчатки. Кроме того, он помогает снизить сахар в организме и обладает противовоспалительными свойствами, что гарантирует улучшение общего состояния организма.



