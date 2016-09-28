Почему энергетические напитки вредят здоровью

Энергетики пользуются популярностью среди молодежи, потому что такие напитки обладают приятным вкусом и оказывают бодрящий эффект. Если человек регулярно употребляет такую продукцию, его здоровье может значительно ухудшиться, поскольку действие некоторых химических веществ наносит вред организму.





Последствия употребления энергетиков





Подобные напитки могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Самыми распространенными проблемами, которые возникают у любителей энергетиков, являются: хроническая бессонница; гастрит, нарушения работы ЖКТ; нервные расстройства; заболевания сердечно-сосудистой системы.





Когда человек выпивает энергетический напиток, у него наступает прилив сил из-за того, что организм расходует запасные резервы. Действие «волшебного эликсира» обычно длится не более 6 часов, поэтому через некоторое время бодрость исчезает. Любители энергетиков начинают привыкать к регулярному распитию химических напитков, тем самым усугубляя свое состояние.





Избавление от зависимости





Если человек понимает, что его увлечение стало негативно отражаться на здоровье, он должен найти способ справиться с возникшей проблемой. Борьба с вредной привычкой может длиться очень долго, ведь зависимость сложно преодолеть. Сила воли и разумный подход к данному вопросу могут облегчить процесс отвыкания от употребления энергетиков.





Вместо вредного напитка можно использовать натуральные средства для повышения работоспособности. Ими являются: зеленый чай; женьшень; элеутерококк; орехи; лимонный сок; холодная вода.





Восстановить силы помогают и другие способы: регулярные занятия спортом, прием контрастного душа, соблюдение правильного режима дня, употребление свежих фруктов и овощей.



