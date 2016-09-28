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Леди
Красота и здоровье
28 сентября 16, 17:42
Чеснок: как употреблять для максимальной пользы
чеснок
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Наверняка не найти человека, который не слышал бы о пользе чеснока для организма человека.
Особую ценность он представляет для городских жителей в период сложной эпидемиологической ситуации, которая грозит обернуться гриппом или ОРВИ.

Неудивительно, ведь это традиционное растение обладает выраженными противовирусными свойствами, а фитонциды, которые содержатся в чесноке, помогают избежать инфекционных заболеваний.

Кроме того, еще с древних времен чеснок использовали:

Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
При простудах,
Для повышения иммунитета,
При лечении некоторых заболеваний пищеварительной системы,
Для улучшения состояния волос и кожи,
В качестве мягкого природного афродизиака для мужчин.

Самым большим минусом этого растения с характерным вкусом является не слишком приятный аромат, от которого сложно избавиться после употребления блюд с чесноком. Даже мытье рук с мылом или обработка зубов специальной пастой не всегда приносят ожидаемый результат. Поэтому можно услышать совет - перед важной встречей или романтическим свиданием есть чеснок категорически нельзя!

Но это не совсем так. Главное – уметь его правильно приготовить. Тогда и окружающие не будут незаметно закрывать нос рукой и твой организм получит максимальную пользу от этого продукта. Как же сделать запах чеснока практически незаметным? Есть пара проверенных рецептов!

Имбирно-чесночный чай

Этот напиток не слишком популярен в наших краях, но его любят в странах Азии, где он считается одним из лучших способов для похудения.

Приготовить его просто: корень имбиря (около 3 см) и 2 дольки чеснока необходимо нарезать тоненькими полосками, а затем залить 2 литрами кипящей воды. По желанию можно добавить сухой черный или зеленый чай. Настоять в течение 1-1,5 часов в герметично закрытом термосе. После этого процедить. Напиток готов к употреблению небольшими порциями.

Маринованный чеснок без запаха

Для его приготовления тебе понадобится:

чеснок — 20-25 зубчиков,
жирная сметана — 200 г,
мёд — 4 ч. л.,
сок лимона — 4 ч. л,
пряные травы по желанию — 1 ч.  л.,
соль — 0,5 ч.  л.

Приготовление:

Очистить зубчики от кожуры.
Смешать все составляющие для маринада, посолить, добавить пряности.
Довести маринад до кипения, убавить огонь.
Добавить чеснок и потомить все вместе около 3 минут.
Выложить в банку, охладить и убрать в холодильник.
Такой чеснок можно добавлять в борщ, кашу или к мясу, не опасаясь неприятных последствий.

Источник: http://tvoymalysh.com.ua/
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