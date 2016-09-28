Чеснок: как употреблять для максимальной пользы

Особую ценность он представляет для городских жителей в период сложной эпидемиологической ситуации, которая грозит обернуться гриппом или ОРВИ.





Неудивительно, ведь это традиционное растение обладает выраженными противовирусными свойствами, а фитонциды, которые содержатся в чесноке, помогают избежать инфекционных заболеваний.





Кроме того, еще с древних времен чеснок использовали:





Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы,

При простудах,

Для повышения иммунитета,

При лечении некоторых заболеваний пищеварительной системы,

Для улучшения состояния волос и кожи,

В качестве мягкого природного афродизиака для мужчин.





Самым большим минусом этого растения с характерным вкусом является не слишком приятный аромат, от которого сложно избавиться после употребления блюд с чесноком. Даже мытье рук с мылом или обработка зубов специальной пастой не всегда приносят ожидаемый результат. Поэтому можно услышать совет - перед важной встречей или романтическим свиданием есть чеснок категорически нельзя!





Но это не совсем так. Главное – уметь его правильно приготовить. Тогда и окружающие не будут незаметно закрывать нос рукой и твой организм получит максимальную пользу от этого продукта. Как же сделать запах чеснока практически незаметным? Есть пара проверенных рецептов!





Имбирно-чесночный чай





Этот напиток не слишком популярен в наших краях, но его любят в странах Азии, где он считается одним из лучших способов для похудения.





Приготовить его просто: корень имбиря (около 3 см) и 2 дольки чеснока необходимо нарезать тоненькими полосками, а затем залить 2 литрами кипящей воды. По желанию можно добавить сухой черный или зеленый чай. Настоять в течение 1-1,5 часов в герметично закрытом термосе. После этого процедить. Напиток готов к употреблению небольшими порциями.





Маринованный чеснок без запаха





Для его приготовления тебе понадобится:





чеснок — 20-25 зубчиков,

жирная сметана — 200 г,

мёд — 4 ч. л.,

сок лимона — 4 ч. л,

пряные травы по желанию — 1 ч. л.,

соль — 0,5 ч. л.





Приготовление:





Очистить зубчики от кожуры.

Смешать все составляющие для маринада, посолить, добавить пряности.

Довести маринад до кипения, убавить огонь.

Добавить чеснок и потомить все вместе около 3 минут.

Выложить в банку, охладить и убрать в холодильник.

Такой чеснок можно добавлять в борщ, кашу или к мясу, не опасаясь неприятных последствий.



