9 советов от психологов: как повысить самооценку

Как это сделать? Опираемся на рекомендации мировых психологов и работаем над собой!





1. Осознание





Чтобы побороть любую проблему, ее надо сначала осознать. Пропустите через себя мысль о том, что ваша самооценка занижена. Перестаньте себя за это осуждать. Просто анализируйте и смотрите, как ваше поведение выглядит со стороны. Отделитесь от своего поведения. Это поможет вам развиваться, меняться и расти.





2. Норма





Вы постоянно пытаетесь отгадать, что же такое норма? Спешим вас заверить: нормы как таковой не существует, ведь это понятие слишком субъективное. Лучше задайтесь вопросом, что важно для вас и ваших близких? Когда вы поймете, какие приемы работают с вашим окружением – перестанете волноваться про «общепринятые нормы» и перестанете бояться быть не такой, как нужно.





3. Любовь





Вы хотите быть любимой? В этой ситуации низкая самооценка не сыграет вам на руку. Ведь сначала надо полюбить себя и не бояться открывать свой внутренний мир окружающим. Конечно, вы идете на риск, когда предлагаете свои чувства, ведь никто не защищен от разрыва отношений. Но стоит помнить, что тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского!





4. Объективные чувства





Если вы не уверены в себе, то и в своих чувствах, соответственно, сомневаетесь. А это неверно, ведь чувства не могут быть правильными или не правильными. Они просто есть, и все. Это факт. Не можете изменить ситуацию – измените свое отношение к ней. Не можете изменить чувство – измените свое отношению к этому чувству.





5. Субъективная самокритика





Если вы пойдете к психологу на групповые занятия, он наверняка задаст вашей группе следующее упражнение. Участники терапии садятся в круг и говорят о тех своих качествах, от которых хотели бы избавиться. А другие люди говорят, какие качества из тех, которые участники условно выбросили, хотели бы забрать себе. Это упражнение помогает понять, что у вас нет бесполезных качеств. Если вы принимаете себя такой, какой вы есть, у вас появляется больше шансов и возможностей развивать свой потенциал.





6. Гибкость





Если у вас низкая самооценка, значит, вы не уверены в себе. Если вы не уверены в себе – вас легко ранить. Подумайте, насколько ваша реакция, например – обида, будет соответствовать ситуации? Стоит ли расстраиваться по мелочам? Меняйте свои планы, научитесь быстро реагировать, станьте более гибкой – вместе с этим повысится ваша самооценка. Вы полюбите себя за то, как вы схватываете все налету.





7. Вы ничего не должны





«Почему я все еще с этим человеком? Почему у меня не получается все бросить?» Если вам знакомы эти вопросы, значит, пришло время посмотреть правде в глаза и проанализировать свои отношения. Возможно, человек втянул вас в нездоровые отношения, сыграв на чувстве вины? Успокойтесь. Вы не должны ничего людям за то, что они в нужный момент вас поддержали. Если вы чувствуете себя кому-то что-то должным, значит, вы сами убеждаете себя в том, что вы не стоите ни гроша.





8. Благодарность





Решите задачи, которые вы сами себе поставили, и тогда уверенность придет к вам! Помните, что не всегда все получается, но за выполненные задачи себя надо награждать. Не зацикливайтесь на том, что не получилось, концентрируйтесь на хорошем. Неприятные ситуации не должны вас угнетать.





9. Поиск





Единственный способ понять, что вам нужно и кто вы есть – найти свое призвание. Чтобы быть готовым к делу всей своей жизни и не убежать от него, испугавшись, вам надо быть уверенной в себе. Ради этого стоит начать любить себя и повысить свою самооценку.



