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Леди
Красота и здоровье
28 сентября 16, 18:10
Почему женщинам нужно есть сельдерей
сельдерей
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Какие свойства сельдерея особенно полезны для женщин? Какими возможностями обладает это растение? Давайте разберемся!
Сельдерей – уникальный и очень полезный овощ. Все части этого растения используют в пищу: стебель, корень и листья. В них содержится огромное количество витаминов и полезных элементов. Целебные свойства сельдерея применяют в лечении многих заболеваний.

Сельдерей неизменный спутник всех, кто хочет похудеть. Стебли сельдерея спокойно могут заменить соль в блюдах. Неповторимый аромат этого волшебного овоща сделает праздничным любое блюдо. Из сельдерея можно делать свежие салаты, горячие блюда, закуски, пироги и даже соусы. Интересно, что сельдерей является афродизиаком. Поэтому обычный семейный ужин с блюдами из сельдерея может вполне перерасти в романтический вечер.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СЕЛЬДЕРЕЙ

• Сельдерей обладает успокаивающим эффектом: приводит в равновесие нервную систему и положительно влияет на сердце и сосуды.

• Сок сельдерея имеет противоспалительный эффект, поэтому его полезно пить при простуде.

• При регулярном употреблении сельдерея вены на ногах могут стать менее заметными.

• Сельдерей незаменим в диетах: он улучшает обмен веществ и выводит токсины из организма.

• Этот зеленый овощ мягко очищает организм: он имеет слабовыраженный мочегонный и слабительный эффект.

• Сельдерей имеет антисептические свойства, поэтому его можно даже прикладывать к неглубоким порезам и ссадинам.

• Употребление сельдерея в пищу поможет понизить артериальное давление.

КОМУ НЕЛЬЗЯ СЕЛЬДЕРЕЙ

Несмотря на огромный список полезных свойств сельдерея, все же нужно знать о некоторых подводных камнях.

• Врачи не рекомендуют употреблять сельдерей будущим мамочкам на последнем триместре беременности, так как это растение стимулирует приток крови к матке и может вызвать преждевременные роды.

• Во время грудного вскармливания также нежелательно есть сельдерей, так как он может вызвать аллергию у ребенка.

• Сельдерей с осторожностью стоит включать в свой рацион людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, камнях в почках и желчном пузыре.

Источник: http://www.moirebenok.ua/
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