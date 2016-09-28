Почему женщинам нужно есть сельдерей

Сельдерей – уникальный и очень полезный овощ. Все части этого растения используют в пищу: стебель, корень и листья. В них содержится огромное количество витаминов и полезных элементов. Целебные свойства сельдерея применяют в лечении многих заболеваний.





Сельдерей неизменный спутник всех, кто хочет похудеть. Стебли сельдерея спокойно могут заменить соль в блюдах. Неповторимый аромат этого волшебного овоща сделает праздничным любое блюдо. Из сельдерея можно делать свежие салаты, горячие блюда, закуски, пироги и даже соусы. Интересно, что сельдерей является афродизиаком. Поэтому обычный семейный ужин с блюдами из сельдерея может вполне перерасти в романтический вечер.





ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СЕЛЬДЕРЕЙ





• Сельдерей обладает успокаивающим эффектом: приводит в равновесие нервную систему и положительно влияет на сердце и сосуды.





• Сок сельдерея имеет противоспалительный эффект, поэтому его полезно пить при простуде.





• При регулярном употреблении сельдерея вены на ногах могут стать менее заметными.





• Сельдерей незаменим в диетах: он улучшает обмен веществ и выводит токсины из организма.





• Этот зеленый овощ мягко очищает организм: он имеет слабовыраженный мочегонный и слабительный эффект.





• Сельдерей имеет антисептические свойства, поэтому его можно даже прикладывать к неглубоким порезам и ссадинам.





• Употребление сельдерея в пищу поможет понизить артериальное давление.





КОМУ НЕЛЬЗЯ СЕЛЬДЕРЕЙ





Несмотря на огромный список полезных свойств сельдерея, все же нужно знать о некоторых подводных камнях.





• Врачи не рекомендуют употреблять сельдерей будущим мамочкам на последнем триместре беременности, так как это растение стимулирует приток крови к матке и может вызвать преждевременные роды.





• Во время грудного вскармливания также нежелательно есть сельдерей, так как он может вызвать аллергию у ребенка.





• Сельдерей с осторожностью стоит включать в свой рацион людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, камнях в почках и желчном пузыре.



