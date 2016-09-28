6 советов по борьбе с выпадением волос

Не волнуйтесь, это периодически происходит со всеми нами, и от этого можно избавится. Представляем вам ТОП- 6 советов против выпадения волос.





Не паникуйте, если вы видите выпадающие волосы больше, чем обычно: это может быть вполне нормально, потому что мы теряем от 5O до 1OO волос в день! Эти ежедневные потери зависят от возраста, характера волос, но и от внешних факторов.

Также нормально терять волосы во время гормональных изменений, таких как беременность, кормление грудью, менопауза.





Основные периоды стресса влияют на большую часть нашего тела, включая волосы. Во время стресса, волосы часто перестают расти и сильно выпадают.





Как лечить?





1. Лосьоны для волос

Некоторые лосьоны, продаваемые в аптеках, помогают регулировать циклы без необходимости обратиться к специалисту. Ваши волосы нуждается в витаминах, которые действуют как кератин для них, чтобы стать сильнее. Используйте особую осторожность и избегайте шампуней слишком агрессивных для ваших волос, а также избегайте частой окраски.





2. Здоровый образ жизни

Примите здоровый образ жизни: ешьте сбалансированную пищу, чтобы избежать дефицита, занимайтесь спортом, чтобы выпустить пар, который позволит вам снять стресс.





3. Отсутствие атаки каждый день!

Кожа головы регулярно подвергается различным атакам (ветер, солнце и т.д.). Ополаскивайте теплой водой волосы в летнее время, и используйте нежный шампунь с ромашкой.





4. Бережная сушка

Также будьте бдительны: никогда не злоупотребляйте максимальной скоростью и защищайте волосы с соответствующей осторожностью при сушке. Не тяните волосы и избегайте чрезмерно повторяющееся использование резинок и заколок.





5. Массаж

Вы можете стимулировать микроциркуляцию, практикуя массаж кожи головы на сухие волосы для ускорения восстановления роста волос.





6. Консультация с дерматологом

Для успокоения, проконсультируйтесь с дерматологом: его мнение поставит на места ваши мысли.



