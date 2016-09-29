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Леди
Красота и здоровье
28 сентября 16, 23:15
Как сбалансировать питание для здоровых суставов
Суставы
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Сбалансированный рацион питания поможет надолго сохранить здоровыми суставы.
Рациональное питание - это важно условие для того, чтобы быть здоровым, которое крайне важно для позвоночника и суставов. 

Диетологи постоянно повторяют о необходимости того, чтобы рацион питания был сбалансированным - так он сможет защитить от многих болезней, способствуя поступлению в организм достаточного количества минералов и витаминов.

- Очень важно при разработке рациона питания рассмотреть снижение потребления хлорида натрия (поваренной соли). Когда она начинает откладываться в костях и суставах, возникают и развиваются серьезные болезни.

- Также небезопасен и сахар, который содержится в большом количестве в варенье, пирожных, сладких газированных напитках, и мука высшего сорта.

- Следует полностью отказаться от употребления мясных продуктов промышленного производства (сосисок, колбасы, консервов), маргарина. Свести к минимуму употребление сдобы и копченостей.

- Для восстановления утраченных в результате болезней тканей суставов и позвоночника, потребуются пластические материалы, которые можно получить с пищей. Это, в первую очередь, белок, из которого состоят наши мышцы, иммунные клетки и многие гормоны. Дефицит этого «строительного материала» приводит к нарушению работы сердца, что ограничивает возможности терапии.

Главный белок - коллаген, составляющий 25 % белковой массы человеческого организма. Без него невозможно восстановление поврежденных структур позвоночного столба.

- Активное участие в восстановительном процессе принимает и кальций - главный компонент костей (90 % кальция от общего его количества в организме содержится в скелете). Этот элемент влияет на крепость костей, которая заметно снижается при заболеваниях позвоночника и суставов.

Также в кальции остро нуждаются нервная система и спинной мозг. Основными препятствиями к усвоению организмом данного микроэлемента являются недостаток витамина D и отсутствие физических нагрузок.

- Для формирования костной ткани нужны фосфор, магний и марганец, доставляющий кислород ко всем клеткам и органам.

- Для полноценного питания важно насытить свой рацион полиненасыщенными жирными омега-3 кислоты, которые регулируют уровень холестерина в крови и защищают от инфаркта миокарда и других проблем с сердцем.

- Для нормализации артериального давления и работы сердца требуется калий, который регулирует состав жидкости в крови и во всем организме.

- Выработке тестостерона – гормона, который имеется не только в мужском, но и в женском организме, способствует цинк, без которого просто невозможно формирование хорошего мышечного корсета.

- Для здорового иммунитета и деятельности сердца понадобятся селен и медь, дефицит которого приводит к нарушению осанки, слабости связок и суставов.

- Хорошим подспорьем для поддержания здоровья суставов и позвоночника будут витамины, которые также поступают в организм вместе с пищей.

Источник: http://hronika.info/
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