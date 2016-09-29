Свежевыжатый сок – лучший источник витаминов осенью

Когда погода капризничает, а солнышка все меньше — организму требуется особенная поддержка, чтобы иммунитет мог уверено справляться с сезонными простудами. И лучше всего с этим справятся натуральные витамины.





Меню всегда должно быть питательным и сбалансированным, а осенью – особенно! И здесь просто не обойтись без главных даров осени – плодов садов и огородов.





ОВОЩИ-ФРУКТЫ, ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ….





Чтобы извлечь из источников питательных веществ – фруктов и овощей – максимум пользы, употреблять их нужно, конечно, в свежем виде. Но поскольку целую морковку, тыкву или свеклу осилит далеко не каждый сладкоежка, идеальное решение – выжать из них сок или перетереть.





Полезнее всего те плоды, что растут в наших широтах – например, яблоки (витамин С, пектин, железо), тыква (клетчатка, бетакаротин), груши (содержат йод, цинк, магний, пектин), морковь (богата содержанием каротина), свекла (йод, железо), зелень (кладезь витаминов и клетчатки, источник хлорофилла, невероятно полезного для организма).





Съесть пучок зелени за раз не каждому под силу. А вот выпить порцию ароматного и вкусного сока с добавлением зелени под силу каждому. К слову, любые овощные соки, помимо своей полезности, еще и очень питательны и вполне могут заменить перекус.





ВИТАМИННАЯ БОМБА





О пользе цитрусовых фрэшей, содержащих огромное количество витамина С, знают все. Главное – чтобы у малыша не было аллергии на них. Но есть и другие не менее полезные, а главное — вкусные варианты. Например, укрепит иммунитет и окажет организму витаминную поддержку в холодный период морковно-яблочный сок. Кроме того, это отличный энергетик – кроха будет даже в пасмурный хмурый день бодр и весел. Еще один помощник иммунитета – тыквенно-яблочный сок – активизирует защитные силы организма и насыщает его. Смесь сока моркови и свеклы обеспечит организм малыша фосфором и серой, повысит уровень гемоглобина.





Поэтому иметь под рукой соковыжималку – помощницу здорового питания – просто необходимо. Чтобы фрэш был максимально полезным, необходимо правильно ее подобрать. Например, технология работы шнековой соковыжималки Sana EUJ-707 на основе низкоскоростного измельчения и раздавливания позволяет извлечь из фруктов и овощей максимум питательных веществ и сохранить их свойства.





ВАЖНО:





- Фрэши из тропических и экзотических фруктов деткам стоит давать очень осторожно, поскольку они могут вызвать аллергию.





- Для приготовления сока малышу необходимо использовать только свежие и натуральные продукты.





- Очищать, мыть и измельчать овощи и фрукты нужно непосредственно перед приготовлением, а употреблять напиток сразу после приготовления.





- Сахар и соль в сок лучше не добавлять, а вот пол чайной ложечки растительного масла вполне уместно и полезно.



