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Леди
Красота и здоровье
29 сентября 16, 10:31
Самый простой способ обуздать аппетит
скакалка
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Несколько минут упражнений со скакалкой могут быть идеальным способом обуздать аппетит и сохранять здоровый вес.
Новое исследование показывает, что обращение к такой вроде бы детской забаве является одним из лучших способов укрощения голода и снижения потребления калорий.

Добровольцы, принявшие участие в исследовании, выражали меньше желания перекусить, если в течение нескольких минут прыгали со скакалкой.

А вот езда на велосипеде не давала такого эффекта.

Исследователи факультета спортивных наук в университете Васэда в Японии попытались объяснить это и пришли к выводу, что суть эффекта в том, что основные мышцы тела и суставы движутся вверх — вниз — это воздействует на кишечник и снижает выброс гормонов, которые регулируют аппетит.

Ученые пригласили 15 молодых людей, средний возраст которых 25 лет, и предложили им участие в двух экспериментах. В одном они прыгали со скакалкой, во втором ездили на велосипеде.

На протяжении эксперимента добровольцев спрашивали, насколько голодными они себя чувствовали, а также они были протестированы на уровень грелина, гормона аппетита.

Результаты, опубликованные в журнале Appetite, показали, что мужчины были менее голодны после упражнений со скакалкой, и уровень грелина, который стимулирует аппетит, также был ниже, чем после езды на велосипеде.

Источник: http://newsyou.info/
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