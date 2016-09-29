Самый простой способ обуздать аппетит

Новое исследование показывает, что обращение к такой вроде бы детской забаве является одним из лучших способов укрощения голода и снижения потребления калорий.





Добровольцы, принявшие участие в исследовании, выражали меньше желания перекусить, если в течение нескольких минут прыгали со скакалкой.





А вот езда на велосипеде не давала такого эффекта.





Исследователи факультета спортивных наук в университете Васэда в Японии попытались объяснить это и пришли к выводу, что суть эффекта в том, что основные мышцы тела и суставы движутся вверх — вниз — это воздействует на кишечник и снижает выброс гормонов, которые регулируют аппетит.





Ученые пригласили 15 молодых людей, средний возраст которых 25 лет, и предложили им участие в двух экспериментах. В одном они прыгали со скакалкой, во втором ездили на велосипеде.





На протяжении эксперимента добровольцев спрашивали, насколько голодными они себя чувствовали, а также они были протестированы на уровень грелина, гормона аппетита.





Результаты, опубликованные в журнале Appetite, показали, что мужчины были менее голодны после упражнений со скакалкой, и уровень грелина, который стимулирует аппетит, также был ниже, чем после езды на велосипеде.



