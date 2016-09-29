Массаж лица – гарантия молодости вашей кожи

Большинство девушек тратят уйму времени на разнообразные косметологические процедуры. Но лишь немногие знают, что, потратив всего лишь 10 минут в день на массаж лица, можно получить красивую и упругую кожу без каких-либо дополнительных вложений.





Почему именно массаж лица?

Многие врачи сходятся во мнении, что массаж лица очень полезен. Ведь благодаря этой процедуре удается улучшить кровообращение. Вследствие этого можно избавиться от мелких морщин и отеков. Также при регулярном проведении массажа лица можно улучшить цвет кожи и ее эластичность.

Результат от массажа лица станет заметен уже после нескольких сеансов. Причем процедуру нужно делать регулярно, иначе эффекта видно не будет. В первую неделю лучше всего провести 4 процедуры. Далее интервал между сеансами можно увеличить. Достаточно будет двух процедур в неделю. Длительность одного сеанса массажа лица составляет около 10 минут.

Алгоритм выполнения массажа предельно прост. Он состоит из нескольких этапов:

Лицо должно быть чистым. На кожу лица наносится специальный питательный крем. Массаж никогда не делается без вспомогательных косметических средств.





На волосы лучше всего надеть специальную шапочку, чтобы они не мешали во время выполнения процедуры.





Массаж выполняется по специальным массажным линиям. Если делать его хаотично, можно сильно навредить коже лица.

Массажные движения стоит выполнять аккуратно и нежно. Допускается поглаживание, растирание, и плотное прижимание кожи. В противном случае на лице могут появиться синяки.

Не стоит думать, что эта процедура предназначена для тех, кому за 30. Ведь благодаря массажу лица удается не только избавится от мелких старых морщинок, но и предотвратить появление новых. Данная процедура – это прекрасное профилактическое средство от возрастных проблем, связанных с кожей лица.

Массаж лица в домашних условиях

Сделать массаж лица можно в любом косметологическом салоне вашего города. Но если вы хотите сэкономить семейный бюджет, вам вполне под силу провести эту процедуру в домашних условиях.

Главное, придерживаться основных правил, а именно:

Никогда не используйте ложки или другие специальные приспособления. Ведь вы – не профессионал. А при неправильном использовании этих приспособлений можно нанести коже существенный вред.





Перед проведением процедуры стоит принять горизонтально положение.





Пользуйтесь специальными кремами или маслами. Никогда не выполняйте процедуру без этих косметических средств.





Обязательно выучите массажные линии.

Выполняя все эти правила, эффект от процедуры будет заметен уже после третьего сеанса. Главное, процедуру делать регулярно.

Противопоказания





Но, несмотря на все плюсы, у процедуры есть свои противопоказания. К ним можно отнести следующее:





- Кожные заболевания, к которым относятся угревая сыпь, бородавки или любые другие воспитательные процессы.





- Раны, шрамы, крупные родинки или ожоги на лице.

- Герпес или гемофилия.

Если вы не страдаете ни одним из перечисленных выше недугов, тогда массаж лица именно для вас. Не бойтесь экспериментировать. Возможно, это именно то, чего вам так не хватало.



