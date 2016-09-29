Природные средства от угрей

Маски от угрей наносить надо на подготовленную кожу. Например, один из способов это распаривание пор кожи, очень эффективная маска от угрей:

Маска из календулы

- две чайные ложечки настойки календулы, или как она называется в простонародье ноготки, и развести ее такими же двумя ложками воды. Добавить муку и из этой массы замесить как будто тесто. Потом наложить его на лицо и подержать минут 15.

Медовая маска

- медовая масочка уникальна, потому что мед это антибактериальное средство. Берем яблоко, и около 4-5 ложек меда. Трем яблоко на терке, добавляем мед и наносим на лицо. Наносим все это на лицо и оставляем минут на 15-30. смываем теплой водой.

- мед, молоко, сок лимона и йогурт – все берем в равных пропорциях, смешиваем и наносим на лицо и шею. После высыхания слоя, который наносили первый, наносим еще. И так пока не закончится вся маска. Оставляем на минут 10 и смываем теплой водой.

Алоэ и мед

- сок алоэ и мед – берем все в равных пропорциях, смешиваем – оставляем «подышать» ее на несколько минут, и только потом наносим на лицо. Особенно уделяем внимание пораженным участкам. Через 20 минут смываем водой.

Чайное дерево

- маска от прыщей с маслом чайного дерева. Берем две капли, добавляем мед. Нанести только на угри или же на все лицо. Оставить на 20 минут и смыть теплой водой. Самая эффективная маска т.к. масло этого дерева имеет в своих свойствах мощные антисептики и антиоксиданты, которые позволяют ему с легкостью бороться с такими заболеваниями.

Все рецепты масок изготавливаются дома из натуральных продуктов, использовать маски надо в свежеприготовленном виде. Такие маски ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике и использовать два или три раза. Во-первых, не будет никакого лечебного эффекта, а во-вторых вы можете только навредить себе.







