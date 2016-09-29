Все о пользе корицы для женской молодости

Не удивительно, ведь в состав этой ароматной пряности входят лечебные эфирные маслам и микроэлементы.





Сегодня, корицу чаще всего используют в качестве приправы или добавки для приготовления разных блюд, но не менее полезно и применение корицы в косметических целях для ухода за кожей лиц и тела.





Если мы говорим о масках из корицы, существует ряд показаний к ее использованию:





для сухой кожи;

для проблемной кожи;

для тускнеющей и пожелтевшей кожи;

для увядающей и дряблой кожи;

для кожи склонной жирности.





Очень часто в рецептах красоты корицу рекомендуют использовать в сочетании с медом.

Но если вы знаете про то, что у вас непереносимость корицы или меда, от применения их стоит отказаться.





Корица подтягивает кожу

Корица является источником ферментов, которые способствуют улучшению кровообращение кожных тканей. Таким образом вы активизируете и обогащаете кожу. Результатом будет замедление появления морщин, улучшение цвета лица и повышение упругости кожи.

Для того, чтобы избежать преждевременного появления морщин, используйте следующий рецепт:

Смещайте 2 ст. ложки оливкового масла с 1ч. л. корицы и нанесите эту смесь на лицо, избегая области глаз. Оставьте эту маску на минут 5 и потом смойте водой. В результате ваша кожа подтянется и станет более упругой.





Лечение акне с помощью корицы

Очень часто корицу используют для борьбы с угревой сыпью. Эта восточная пряность очень действенна при лечении акне.

Для того, чтобы улучшить состояние кожи разведите щепотку корицы с 1 столовой ложкой лимонного сока и нанесите готовую смесь на проблемные участки.





Для очищения, корица может послужить в качестве нежного пилинга

Коричный порошок обеспечит вам мягкое очищение верхнего слоя кожи, который как правило шелушится. Чтобы провести такой пилинг вам понадобится смешать по 1ч. л. корицы, меда, морской соли и оливкового масла. Данную смесь нанесите легкими массирующими движениями, избегая зоны вокруг глаз. Благодаря такой процедуре, вы глубоко очистите эпидермис, восстановите упругость и гладкость кожи. Проводить такой пилинг на основе корицы не более одного раза в неделю.





Есть еще один секрет красоты с использованием корицы – добавление коричного масла в любой из ваших кремов. Таким образом вы насытите его всеми полезными веществами, которыми обладает корица.





Будьте всегда красивы!



