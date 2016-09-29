Идеальная кожа: как правильно наносить тональный крем

Как правильно наносить тональный крем: 6 шагов





Нет никаких сомнений, что тональный крем - дар богов. По крайней мере для тех, кто страдает от различных кожных проблем, таких как пигментные пятна, сосудистые звездочки, шрамы от акне, прыщи, угревая сыпь, шелушение и пр. И, сколько бы видео-уроков макияжа мы не посмотрели, есть вероятность, что тональное средство мы все равно нанесем неправильно. Продукт может скатываться на коже, ложиться пятнами, западать в морщинки и не перекрывать эстетических дефектов кожи. Так как правильно наносить тональный крем? Ключ к идеальному макияжу - нанести тональное средство так, чтобы оно выглядело как ваша кожа, а не маска на ней.





Не волнуйтесь, мы знаем 6 простых шагов к идеальной коже и макияжу.





1. Увлажнение. Вы спросите причем тут увлажняющие лосьоны и сыворотки, когда вас интересует, как правильно наносить тональный крем? Мы писали об этом не один раз, и не устаем повторять: на хорошо увлажненную кожу отлично ложиться любой тональный крем, даже самый плотный. Так вам будет легче растушевывать тональное средство, и оно будет буквально сливаться с кожей. Даже если у вас жирная кожа или склонная к акне кожа, это не повод отказываться от увлажнения. Подберите крем, который подойдет вашему типу кожи, и проблема будет решена.





2. Мист, мист, мист. Знаете, нет ничего лучше для кожи, чем двойное увлажнение. Особенно в осенне-зимний период. Для этого отлично подходят спрей-мисты, спреи для закрепления макияжа и даже термальная или розовая вода. Распылите немного миста (увлажняющий спрей) на кожу перед нанесением тонального крема. Так макияж будет держаться дольше и лучше.





3. С умом подбирайте инструменты. Секрет идеального макияжа даже не в дорогом тональном креме - это может быть и обычный ВВ или СС крем. Все дело в правильно подобранных инструментах. Для нанесения разных по плотности тональных средств нужны свои приспособления. Так, для жидкого тонального средства, флюида, ВВ, СС и ЕЕ-кремов хорошо подойдут плоская кисть их синтетического ворса или кисть с дуофиброй (натуральная и синтетическая щетина). Для более жирных и плотных основ, тональных кремов с пометкой "long lasting" подойдут кисти-кабуки или та же кисть с дуофиброй. Также отлично подойдут спонжи. Правильный способ нанесения тонального крема - не растирать его по коже, а вбивать легкими похлопывающими движениями. И обязательно нужно убедиться в том, что вы хорошо растушевали границы тонального средства в челюстной зоне, области шеи подбородка и ушей (да, да, именно - ушей). Иначе "демаркационная линия" тонального крема уничтожит даже самый красивый макияж.





4. Используйте салфетки. Простой, но очень эффективный совет о том, как правильно наносить тональный крем: легким движением промокните лицо сухой салфеткой. Желательно использовать специальные косметические, но большинство визажистов пользуются для этого простыми бумажными платочками, которые разделяются на 2-3 слоя. Это уберет излишки тонального крема и кожного жира, так что пудра не будет ложиться пятнами.





5. Используйте плотные тональные средства только в особых случаях. Под особыми случаями мы подразумеваем не торжество, хотя для этого тоже лучше выбрать средство с плотной текстурой. Плотные и мега пигментированные тональные средства лучше использовать в тех случаях, когда на коже появляется слишком много дефектов. Для ежедневного использования больше подходят легкие флюиды, увлажняющие кремы с пигментом (tinted moisturizer), ВВ, СС и ЕЕ-кремы. Они не такие тяжелые для кожи и не создают эффект маски. А если есть единичные прыщики или какие-либо другие проблемы с кожей, лучше маскировать их специальными корректорами или консилером.





6. Всегда закрепляйте макияж. Каким бы стойким не был тональный крем, он может растекаться, если его не закрепить. Если вы не любите использовать пудру, закрепите тон с помощью специального спрея для закрепления макияжа. Они продаются в двух разных форматах - с матовым исходом и с сияющим (натуральное сияние кожи, а не блестки) финишем. Или закрепите мейкап с помощью прозрачной пудры (translucent/ loose powder). Наносите ее легкими похлопывающими движениями, и ни в коем случае не машите кистью по лицу, как веником. Так вы только снимите нанесенный тональный крем.



